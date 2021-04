Ein Leck in der Leitung wird den Knielinger Schützen zum Verhängnis: Rund 155.00 Euro soll die Vereinigung für versickertes Wasser zahlen. Nun will die Stadt Karlsruhe das Gespräch mit dem Verein suchen.

Familie Merz kann ihren Augen kaum glauben. Die Knielinger Schützenvereinigung soll eine Wasserrechnung in Höhe von satten 155.000 Euro bezahlen. Knapp 65.000 Kubikmeter standen im Oktober 2020 auf der Wasseruhr, erzählt Vorstand Ralf Merz.

Er und seine Familie sind im Verein engagiert. „Als wir das erfahren haben, haben wir das Wasser sofort abgestellt“, sagt er. Zum Vergleich: Eine Person verbraucht im Schnitt rund 40 Kubikmeter Wasser pro Jahr.

Grund für die hohe Rechnung ist ein Leck in der Wasserleitung, die zum Vereinsheim führt. Rund zwei Liter Wasser pro Sekunde versickerten hier im Boden. Wo genau, weiß bisher niemand. Das Vereinsgelände liegt direkt hinter dem Verkehrsübungsplatz an der B10 in Knielingen.