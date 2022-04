Kult-Möbel

Zu Besuch bei Peter Wieland, Inhaber der Adam Wieland GmbH & Co. KG

Als ein Assistent Eiermanns 1965 mit dem „Eiermann-Tisch“ umziehen will, bittet er Adam Wieland, Leiter der Metallwerkstatt für Architektur an der Technischen Hochschule, das Urgestell so zu modifizieren, damit es bequem in seine Ente passt. Wieland entwickelt den verschraubbaren E2 – und macht den „Eiermann“ alltagstauglich.