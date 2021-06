FDP stimmt im Kölner Stadtrat gegen Ascan Egerer

Der bisherige Technische Geschäftsführer von VBK und AVG, Ascan Egerer, ist zum Dezernenten für Verkehr in Köln gewählt. Ihn erwartet am Rhein eine äußerst anspruchsvolle Aufgaben. Fachkenntnisse und politisches Geschick sind dabei gefragt.

Beigeordneter in Köln

Der bisherige Technische Geschäftsführer von VBK und AVG, Ascan Egerer, ist neuer Verkehrsdezernent in Köln. Der dortige Gemeinderat wählte den Schienenexperten mit großer Mehrheit zum Beigeordneten in der Rhein-Metropole.

Im Kölner Ratssaal stimmte nur die FDP mit Nein, Linke und AfD enthielten sich. Die übrigen Fraktionen, allen voran die Grünen als zahlenmäßig größte von ihnen, gaben dem 52-jährigen Egerer die Zustimmung.

Egerer bestätigte das Votum im großen Saal des Gürzenichs mit den Worten „Ja, ich nehme die Wahl sehr gerne an und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Vertrauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Job könnte aufreibend werden

Diese Zusammenarbeit könnte nach Ansicht politischer Beobachter in der Domstadt aufreibend werden. Denn das Mobilitäts-Ressort, das Egerer nun in der Großstadt mit mehr als einer Million Einwohner leitet, gilt als äußerst komplex.

Es geht in Zukunft darum, einen Verkehrsmix zu entwickeln, der dabei hilft, dass die Metropole am Rhein bis 2035 klimaneutral ist. Schienenangebote müssen mit dem Fahrrad als Verkehrsträger und Car-Sharing-Angeboten vernetzt werden, zugleich muss die Stadt auch für den individuellen Autoverkehr zugänglich bleiben, für den in Zukunft deutlich mehr elektrische Ladesäulen benötigt werden.

Egerer: Kölner Weg ist überzeugend

Der Ratsgremium von Köln hat mehrheitlich festgelegt, dass es in der City mehr Platz für Radler und Fußgänger geben soll; außerdem will man Straßen für bestimmte Fahrzeuge sperren, um so Stadtinseln mit besserer Lebensqualität zu schaffen und Folgen des Klimawandels zu bekämpfen.

Die Umsetzung solcher Ideen obliegt künftig dem Mobilitäts-Manager aus Karlsruhe. Vor den Kölner Ratsmitgliedern betonte er, der in Köln begonnene Weg einer Mobilitätswende sei überzeugend. Die damit zusammenhängenden Aufgaben seien anspruchsvoll. „Ich freue mich, diesen Weg weiter gestalten zu dürfen und gleichzeitig in meine ehemalige Heimatstadt zurückzukehren.“

In seiner beruflichen Vergangenheit hatte Ascan Egerer mit solchen Herausforderungen eher wenig zu tun. Der bisherige Bahn-Manager wirkte von 2014 an in Karlsruhe und war für die technische Seite von VBK und AVG zuständig.

Kaufmännischer Geschäftsführer ist weiterhin Alexander Pischon. Unmittelbar vor seiner Karlsruher Zeit war Ascan Egerer Leiter der S-Bahn Hannover bei der DB Regio AG gewesen.