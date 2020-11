Während an diesem Sonntag in der Landeshauptstadt Stuttgart eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird, startet in Karlsruhe die heiße Phase des OB-Wahlkampfs. Dies unter besonderen Vorzeichen: Seit 2. November gilt ein neuer „Lockdown“. In Zeiten der Corona-Pandemie ist ein Wahlkampf mit direktem Publikumskontakt damit so gut wie unmöglich. Wäre eine Verschiebung des Wahltermins angesagt – und realistisch?

„Auch die CDU-Fraktion sieht die Frage, wie unter den Bedingungen des Lockdowns Wahlkampf stattfinden kann, als sehr berechtigt an“, teilt eine Sprecherin der CDU-Fraktionsgeschäftsstelle auf Anfrage mit. Wichtig sei es der Fraktion „rechtliche Klarheit und Eindeutigkeit darüber zu haben, was den Wahlkämpfern erlaubt ist und was nicht“.