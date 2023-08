Körperverletzung in der Karlsruher Innenstadt: Die Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 46-jähriger Mann in der Karlsruher Innenstadt offenbar Opfer eines körperlichen Angriffs. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 46-jähriger Mann in der Karlsruher Innenstadt offenbar Opfer eines körperlichen Angriffs. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der 46-Jährige am Sonntag gegen 05:30 Uhr auf dem Stephanplatz von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt worden.

Passanten fanden den Mann mit einer blutenden Kopfverletzung und wählten den Notruf. Der 46-Jährige kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zeugen des Überfalls können sich bei der Polizei melden

Die Gesamtumstände lassen die Polizei derzeit von einer Straftat ausgehen. Wie es genau zu den schweren Verletzungen des Mannes kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.