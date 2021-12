„Bahn frei“ im Zentrum

Wie sich Karlsruhe nach dem Kombilösungs-Start weiter vermarkten will

Ein Badepool in der City und ein entwurzeltes Haus, das am Kran hängt: Mit ungewöhnlichen Maßnahmen ging Karlsruhe durch die Baustellenzeit. Doch das nächste Projekt für die Kaiserstraße steht bereits an: unter dem Motto „Bahn frei“.