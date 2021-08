Kombilösung in Karlsruhe: Für den Autotunnel wird es zeitlich eng

Endspurt für die Karlsruher Kombilösung: Am 12. Dezember soll der Betrieb in der U-Strab starten. Zeitlich eng wird es hingegen für den Autotunnel, der gleichzeitig fertig werden sollte.

Der 12. Dezember ist gesetzt: An diesem Tag soll in Karlsruhe die U-Strab fertig sein und in Betrieb gehen. Insider gehen aktuell davon aus, dass das klappt – wobei ein Teil des sogenannten Kombibaus dann vielleicht noch nicht vollendet ist. „Für die Arbeiten am Autotunnel unter der Kriegsstraße wird es zeitlich eng“, berichtet Achim Winkel, der Pressesprecher der für den Bau zuständigen Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig).

Diese Röhre könnte notfalls einfach ein paar Wochen später freigegeben werden, zumal es auch oberirdisch Spuren für den Individualverkehr gibt. So flexibel ist man bei den neuen ober- und unterirdischen Trassen für die Straßenbahnen jedoch nicht. Die können nur zum zweimal im Jahr stattfindenden bundesweiten Fahrplanwechsel an den Start gehen.

Der nächste Termin nach dem 12. Dezember wäre damit im Sommer 2022. „Wir haben den Plan, dass auch der Autotunnel im Dezember fertig ist, Priorität hat aber die oberirdische Straßenbahntrasse“, erläutert Winkel.