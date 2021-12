Unter den Ehrengästen

Tunnel-Patin Gerlinde Hämmerle kommt zur Eröffnung der Kombilösung Karlsruhe

Die 81-jährige Gerlinde Hämmerle will so oft wie möglich durch den Tunnel fahren: Die einstige Regierungspräsidentin war Patin für den Bau des Stadtbahntunnels und ist bei der Eröffnung der Kombilösung am 11. Dezember mit dabei.