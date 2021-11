So soll die Eröffnung der Kombilösung in Karlsruhe laufen

Noch rund zwei Wochen – dann geht die Kombilösung in Karlsruhe mit dem Tunnel für die Stadtbahnen und Straßenbahnen und der neuen Kriegsstraße an den Start. Die Vorbereitungen für den „Tag der Tage“ laufen nach insgesamt zwölf Jahren Bauzeit schon seit Wochen auf Hochtouren, wie die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) mitteilte.

Nach der aktuellen Planung wird es am Samstag, 11. Dezember, um 14 Uhr mit der Öffnung des Untergrunds so richtig spannend: Zeitgleich öffnen sich die Treppenabgänge hinunter in die sieben unterirdischen Haltestellen und alle Straßenbahnlinien und die Linie S2 fahren über die Rampen nach unten in und durch den Tunnel.

Außerdem fahren Straßenbahnen ab diesem Zeitpunkt auch über die neue Gleistrasse in der Kriegsstraße. Die aktuelle Planung sieht zudem vor, dass an jeder der Haltestellen – und dort an einem der Treppenabgänge - ein oder zwei „Paten“ das Durchschneiden des Bandes für „ihre“ Haltestelle übernehmen.

Fahrplanänderungen werden zur Eröffnung der Kombilösung vorgezogen

Für den Rest des Samstags verkehren alle Straßenbahnlinien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe – das sind die Linien 1, 2, 3, 4, und 5 - und die Linie S2 bereits nach dem neuen Liniennetzplan. Die erst ab Sonntagmorgen geltenden Änderungen des Fahrplanwechsels werden eigens für die Karlsruher Fahrgäste vorgezogen, damit die neuen unter- und oberirdischen Strecken sowie die Haltestellen auch wirklich von allen Interessierten genutzt werden können.

Das bedeutet auch, dass sich Fahrgäste mit den neuen Linien und dem komplett neu „gestrickten“ innerstädtischen Liniennetz vertraut machen sollten, da der Wechsel der Linien mitten am Tag erfolgt.

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) informiert aber schon jetzt und auch an dem Samstag der Inbetriebnahme über die anstehenden Änderungen, die auch im Internet (www.kvv.de) bereits zu sehen sind. Auch in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) sind die Änderungen bereits eingepflegt.

Kombilösung Karlsruhe: AVG-Bahnen verkehren am Samstag noch nach altem Fahrplan

Die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) fahren aus technischen Gründen am Samstag noch wie bisher – der Fahrplanwechsel kann wegen der Übergänge ins Netz der Deutschen Bahn (DB) und der damit zusammenhängenden Abstimmung mit den DB-Zügen erst am Sonntag in aller Frühe erfolgen.

Von der Inbetriebnahme ausgenommen ist und bleibt für knapp vier Monate der Autotunnel unter der Kriegsstraße: Hier kam es beim Materialnachschub zu solchen Verzögerungen, dass eine Inbetriebnahme erst für Ende März 2022 ins Auge gefasst werden kann.