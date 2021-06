Serienweise Verkehrsteilnehmer bedrängt

Crahspilot aus Karlsruhe: Der Staat schuldet Menschen Schutz für Leib und Leben

Was da in den Abendstunden des 24. November vergangenen Jahres in Karlsruhe seinen Auftakt nahm und später in Südbaden endete, steckt bis heute manchem der Augenzeugen in den Knochen – und erst recht den unmittelbar Betroffenen. Ein Kommentar von Redaktionsmitglied Wolfgang Voigt.