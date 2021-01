Lieferengpass

Kommunales Impfzentrum startet für kurze Zeit mit Betrieb in der Karlsruher Schwarzwaldhalle

Die Impfstellen für die Bürger im Kampf gegen Corona sind in Karlsruhe komplett: Jetzt ist auch das Kommunale Impfzentrum in der City an den Start gegangen – zumindest für wenige Stunden.