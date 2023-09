Kommunalwahl: In Karlsruhe gibt es erste Antworten zur Kandidatenfrage

Der Karlsruher Gemeinderat ist in der Sommerpause – in der fleißig diskutiert und spekuliert wird: Wie verändern sich bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr die Machtverhältnisse? Wird die AfD gestärkt, weil sie in Deutschland gute Umfrageergebnisse hat? Leiden die Karlsruher Linken unter den Turbulenzen der Partei auf Bundesebene? Und stellen sich die alten Hasen des Karlsruher Gemeinderats am 9. Juni 2024 wieder zur Wahl? Zumindest zur Kandidatenfrage gibt es in Teilen Gewissheit.

Mit 15 Mitgliedern stellen die Grünen aktuell die größte Fraktion. Wer nächstes Jahr auf dem Stimmzettel steht, wird am 9. Dezember entschieden, sagt die Sprecherin des Kreisvorstands, Sarah Dußler.

Grüne Fraktionsspitze tritt wieder an

Klar sei: „Die beiden Fraktionsvorsitzenden Jorinda Fahringer und Aljoscha Löffler werden sich um die Spitzenplätze bewerben.“ Und ein Großteil der aktuellen Fraktionsmitglieder könne sich gut vorstellen, erneut zu kandidieren.

Bereits im Juni sei eine Kommission zur Planung und Umsetzung des Wahlkampfs gewählt worden. „Sie hat noch vor der Sommerpause ihre Arbeit aufgenommen.“ Auch das Wahlprogramm sei in der Mache.

„Alle Mitglieder hatten die Möglichkeit, ihre Vorschläge für das Wahlprogramm einzubringen. Außerdem gab es mehrere grüne Pop-up-Stände im Stadtgebiet“, so Dußler. An denen konnten Bürger Vorschläge machen. Beschlossen werden soll das Programm im Januar.

CDU wartet Haushalt ab

Am 21. und 22. November geht es in Karlsruhe ums Sparen: Bei der Haushaltsverabschiedung entscheiden die Stadträte, wo der Rotstift angesetzt wird. Erst danach veröffentlicht die CDU das Wahlprogramm, erklärt die Kreisvorsitzende Katrin Schütz. Zum Kreisparteitag am 23. November wird dann die stellvertretende Generalsekretärin der Bundes-CDU, Christina Stumpp, nach Karlsruhe kommen.

Wer am Ende zur Wahl steht, entscheide sich im Januar bei der Aufstellung der Liste. Die neun amtierenden Stadträte haben großes Interesse, sich wieder zur Wahl zu stellen, so Schütz.

Bei der SPD wollen es alle wieder wissen

Bei der SPD treten die sieben amtierenden Stadträte wieder an, wie der SPD-Kreisvorsitzende Parsa Marvi mitteilt. Er erklärt: „Traditionell verabschieden wir erst das SPD-Kommunalwahlprogramm. Dies wird am 14. Oktober auf einer Kreisdelegiertenkonferenz erfolgen.“ Aktuell bereite eine Kommission den Entwurf für die Parteigremien vor.

Traditionell verabschieden wir erst das SPD-Kommunalwahlprogramm. Parsa Marvi

SPD-Kreisvorsitzender

Marvi weiter: „Die Kandidierendenliste werden wir auf einer Mitgliederversammlung am 25. November aufstellen.“ Einen Listenvorschlag für die Gremien erarbeite derzeit die Findungskommission. Der gehören Marvi selbst, Sozialbürgermeister Martin Lenz, Grötzingens Ortsvorsteherin Karen Eßrich, Max Schwald von den Jusos und Karlsruhes Integrationsbeauftragte Meri Uhlig an.

FDP stellt Liste im Oktober auf

Die FDP will ihre Liste am 14. Oktober aufstellen, so der Kreisvorsitzende Hendrik van Ryk. Das Wahlprogramm soll dem Zeitplan zufolge ab Dezember an die Mitglieder verschickt und Ende Januar beschlossen werden.

Karl-Heinz Jooß hat im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt, dass er nicht mehr kandidiert. Er ist Stadtrat seit 1999. Die drei weiteren Fraktionsmitglieder wollen sich nach der Sommerpause erklären.

Cramer und Haug kandidieren für Karlsruher Gemeinderat

Die Karlsruher Liste (KAL) stellt im Herbst ihre Liste auf. Die beiden Stadträte Lüppo Cramer und Michael Haug gehen wieder ins Rennen, berichtet KAL-Vorsitzende Margot Döring. Das KAL-Plenum diskutiere aktuell intensiv das Wahlprogramm. Die inhaltliche Arbeit soll Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Aktuell bildet die KAL eine Fraktion mit den beiden Stadträten von „Die Partei“. Diese beantworteten eine Anfrage dieser Redaktion zur Kommunalwahl nicht.

Programm der Linken steht

Die aktuell mit drei Stadträten im Gemeinderat vertretenen Linken haben ihr Programm bereits verabschiedet, wie es aus der Partei heißt. Im September soll die Liste aufgestellt werden.

Noch hält sich die Fraktion bedeckt zur Frage, ob alle Stadträtinnen und Stadträte wieder antreten. Politische Insider gehen davon aus, dass mindestens zwei der Stadträte aufhören.

Freie Wähler hoffen auf mehr Sitze

Mit zwei Stadträten sind derzeit die Freien Wähler im Gemeinderat vertreten, Jürgen Wenzel und Petra Lorenz nämlich. Und beide wollen wieder antreten. „Unser Programm ist fast fertig“, sagt Lorenz. Sie hofft auf mindestens einen Sitz mehr – ab drei Mitgliedern ist eine Gruppe eine Fraktion. Damit geht unter anderem das Antragsrecht und eine bessere personelle Ausstattung des Büros einher.

Tatsächlich sind die Freien Wähler auch jetzt eine Fraktion, aber nur im Zusammenschluss mit Friedemann Kalmbach von Für Karlsruhe. „Wenn wir eine selbstständige Fraktion werden, bedeutet das nicht, dass wir diese gute Zusammenarbeit beenden“, so Lorenz.

Beide Gruppen gehen aber mit getrennten Listen ins Rennen. Stadtrat Friedemann Kalmbach tritt bei Für Karlsruhe wieder an. Er kündigt die Aufstellung der Liste für den 11. September an.

AfD spricht von Aufbruchstimmung

Aktuell hat die AfD im Karlsruher Gemeinderat keinen Fraktionsstatus mehr, weil sich Stadträtin Ellen Fenrich von ihren Kollegen Oliver Schnell und Paul Schmidt lossagte. Bei der Kommunalwahl 2019 verpasste die Fraktion knapp ein viertes Mandat. Mit mindestens vier Sitzen rechnet Schmidt für das kommende Jahr.

Wir spüren eine Aufbruchstimmung. Paul Schmidt

AfD-Stadtrat

Er sagt: „Wir verzeichnen in Karlsruhe einen deutlichen Mitgliederzuwachs und spüren eine Aufbruchstimmung.“ Schmidt und Schnell wollen wieder antreten. Die Listenaufstellung erfolgt im Herbst. Am Programm werde schon gearbeitet.

Neu in den Gemeinderat einziehen will Volt. Dies bestätigt für die Partei Tassi Giannikopoulos.