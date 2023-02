Klaus-Tschira-Stiftung investiert

Karlsruher Kompetenzzentrum InformatiKOM biegt auf die Zielgerade ein

Welche Bedeutung haben IT-Forschung und Künstliche Intelligenz für die Gesellschaft? Um diese und andere Fragen kümmert sich künftig das InformatiKOM am KIT in Karlsruhe. In diesem Jahr soll das Zentrum an den Start gehen.