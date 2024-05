Weltweit erklingt seine Musik. Wolfgang Rihm zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten. Er ist als der bedeutendste deutsche Tonkünstler der Nachkriegsgeneration bekannt. Und er ist ein echter Karlsruher – mitsamt dem badischen Singsang in seiner Sprache, die Eloquenz und humanistische Bildung feinsinnig vereint. Am 13. März wurde er 72 Jahre.

Geboren in Karlsruhe, lebt und arbeitet er bis heute in seiner Heimatstadt, der er immer schon eng verbunden ist. Dies würdigt die Stadt jetzt mit ihrer Ehrenmedaille. Am Donnerstag trug Oberbürgermeister Frank Mentrup die Auszeichnung persönlich zu dem berühmten Komponisten. Die Übergabe erfolgte in seiner Wohnung an der Kriegstraße.

Ich leb’ halt gern hier. Wolfgang Rihm

Komponist aus Karlsruhe

Für Wolfgang Rihm bedeutet dies viel, wie er im Telefonat mit dieser Redaktion sagt. „Es ist so ein gegenseitiges vertrauensvolles Treueverhältnis“, beschreibt der Komponist sein Gefühl für Karlsruhe. „Ich leb’ halt gern hier.“

„Mit Ihrer Musik bringen Sie Karlsruhe in die Welt“, so Mentrup bei der Übergabe der Ehrenmedaille. Im Beisein seiner Familie nahm Rihm die Medaille in seiner Wohnung entgegen. „Ich habe Karlsruhe immer als Schutz und Hüterin meiner Arbeit empfunden“, bedankte sich der Geehrte.

Dass die Übergabe in kleinem Kreis stattfände, sei seiner derzeitigen Verfassung geschuldet: „So, wie ich eben bin“, fügte Rihm an. Daher ruhten derzeit auch seine Aktivitäten nach außen – die Produktion, die zwar ein innerlicher Vorgang sei – aber eben auch physische Präsenz erfordere, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Frühe Meisterwerke in Karlsruhe: Ein Leben für die Musik

Wolfgang Rihm gehört mit bislang über 550 Werken zu den produktivsten Komponisten der Gegenwart. Seine Musik ist über die Jahrzehnte zu einem geheimnisvollen Fluss angewachsen. Aufgewachsen in einem Mietshaus in der Liebigstraße, war die Mittagsruhe von ersten Kompositionsversuchen mit elf Jahren und der Mahnung der Eltern „Spiel nicht so laut!“ geprägt. Er wollte halt „immer alles selber machen“, ist seine Erklärung für die Berufswahl – ein Entschluss, der sich allein angesichts der Tatsache, dass seine Oper „Lenz“ weit über 150-mal inszeniert wurde, ausgezahlt hat.

Ehemals Schüler von Karlheinz Stockhausen

Schon zu Schulzeiten begann Rihm das Kompositionsstudium bei Eugen Werner Velte. Mit 17 Jahren, einem Alter, in dem „man dem Schlager zufolge noch Träume hat“, witzelte er einmal, schrieb Rihm seine erste Sinfonie. „Das ist mit Blut geschrieben“, habe der englische Komponist Humphrey Searle zu ihm gesagt, ein Ritterschlag, an den sich Rihm gerne erinnert. Dem Abitur folgten das Kompositionsdiplom und Unterricht, etwa in Köln bei Karlheinz Stockhausen.

Von „Fäkal-Musik“ war eine Zeit lang die Rede unter Kritikern, als Rihm der formstrengen seriellen Avantgarde seine ersten sehr subjektiv geprägten Stücke entgegensetzte. Den ersten großen Erfolg verbuchte er 1974 mit dem Orchesterstück „Morphonie Sektor IV“ bei den Donaueschinger Musiktagen. Seine Werke deuteten eine Rückkehr zur Spätromantik an. Das Publikum goutierte diesen Schritt mit einer für Neue Musik ungewöhnlich hohen Akzeptanz seiner Werke.

Ungebrochene Kreativität

Kaum ein Monat verging ohne die Uraufführung eines seiner Werke. Eine seit mehr als 20 Jahre ihn begleitende Krebserkrankung bremst jedoch mittlerweile den schier unerschöpflichen Schaffensdrang des Komponisten.

Ein Dokumentarfilm über Rihm mit dem Titel „Über die Linien“ (2019) widmete sich ausführlich diesem Aspekt. Doch selbst wenn es irgendwann aufs Ende zugehe, sei er mit seiner schöpferischen Energie nie am Ende, sagte er damals über den aus seiner Sicht zu bedrückenden Film.

Lokale Verwurzelung und globale Wirkung

Etliche Werke entstanden als Aufträge. So hatte auch die Elbphilharmonie bei ihm ein Stück für die große Eröffnung im Januar 2017 bestellt. Während seine Werke um die Welt reisen, erklingen sie in Karlsruhe, wo er an der Hochschule für Musik Professor für Komposition ist, nur selten.

Im Jahr 2011 gab es am Badischen Staatstheater die Uraufführung des Monologs „Eine Straße, Lucile“. Ein Jahr später „Vers une symphonie fleuve VI“ (2012), weil die Stadt Wolfgang Rihm aus Anlass seines 60. Geburtstags ihre 21. Europäischen Kulturtage widmete.

Zum 300. Stadtgeburtstag im Jahr 2015 wurden die Orchesterkompositionen „Über die Linie VIII“ und das Klavierkonzert „Con Piano? Certo!“ aufgeführt. Im April 2024 begann der Pianist Florian Steiniger mit einer Klavierretrospektive, bei der er das gesamte Klavierwerk Wolfgang Rihms an drei Abenden in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe interpretieren will. Das zweite Konzert soll am 17. Juli folgen, das dritte im November.

Von Karlsruhe aus eine Weltkarriere zu starten – davon gebe es nicht ganz so viele Menschen, so Mentrup über Rihm. Darüber hinaus dann auch noch weiterhin in Karlsruhe den Lebensmittelpunkt zu haben – das lasse den Kreis umso exquisiter werden.

Rihm als Botschafter mit Magnetwirkung für die Stadt Karlsruhe

Er sei ein Botschafter im besten Sinn – auch mit Magnetwirkung für die Stadt Karlsruhe. Denn neben dem Komponieren sei ihm das Lehren gleichrangig wichtig, betonte OB Mentrup. So zöge er seit Jahrzehnten Studierende an die hiesige Hochschule für Musik.

Ehrenmedaille als Dank und Anerkennung an Karlsruher Persönlichkeiten

Die Ehrenmedaille der Stadt Karlsruhe ist eine Auszeichnung der Stadt Karlsruhe. Sie wird als Dank und Anerkennung an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Stadt Karlsruhe und ihre Bürgerschaft besonders verdient gemacht haben.