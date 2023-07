Konflikt gelöst: Georg Fritzsch bleibt als GMD am Staatstheater Karlsruhe

Das lange Tauziehen um den Vertrag des Generalmusikdirektors Georg Fritzsch hat am Staatstheater Karlsruhe viel Anspannung ausgelöst. Nun wurde der Konflikt beigelegt.

Der Gordische Knoten ist zerschlagen: Der Dirigent Georg Fritzsch bleibt auch über 2024 als Generalmusikdirektor am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Sein aktueller Vertrag läuft im Sommer 2024 aus. Lange war unklar, ob sein Engagement unter dem dann antretenden neuen Intendanten Christian Firmbach verlängert wird.

Nun steht fest, dass Fritzsch bis 2027 im Amt bleiben wird. Wie das Staatstheater mitteilte, wurde eine entsprechende dreijährige Verlängerung des Vertrags am Dienstag unterschrieben.

Künftiger Karlsruher Intendant Christian Firmbach sieht „vielversprechende Einigung“

„Ich bin froh, dass wir, auch im Sinne der Badischen Staatskapelle, eine vielversprechende Einigung darüber gefunden haben, wie wir gemeinsam drei Jahre an diesem traditionsreichen Theater bestmöglich gestalten können“, wird der designierte Intendant Firmbach in der Mitteilung des Theaters zitiert.

Fritzsch betont: „Ich freue mich auf die weitere Zeit am Badischen Staatstheater, bin glücklich über die Zusammenarbeit mit der Badischen Staatskapelle und vielen wunderbaren Menschen dieses großartigen Hauses.“

Die Verlängerung war ausdrücklicher Wunsch einer großen Mehrheit im Orchester. Orchestervorstand

Badische Staatskapelle

„Wir freuen uns sehr darauf, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Fritzsch als Generalmusikdirektor fortsetzen zu können. Die Vertragsverlängerung war ausdrücklicher Wunsch einer großen Mehrheit im Orchester und schafft nun künstlerische Planungssicherheit für die kommenden Jahre“, so der Orchestervorstand der Staatskapelle laut der Mitteilung.

Das Staatstheater wird zu gleichen Teilen vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Karlsruhe getragen. Als Vorsitzende des Verwaltungsrats bekunden auch Kunstministerin Petra Olschowski und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup ihre Freude über den nun erfolgten Abschluss.

Olschowski wird zitiert, sie freue sich, „dass Georg Fritzsch bis 2027 als Generalmusikdirektor am Badischen Staatstheater bleibt und die künstlerisch erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Badischen Staatskapelle fortsetzt. Die Vereinbarung ermöglicht auch, die Nachfolge in den Blick zu nehmen, um die Zeit in der Interimsspielstätte künstlerisch erfolgreich zu gestalten.“

Er schafft es, das Karlsruher Publikum zu begeistern. Frank Mentrup

über Georg Fritzsch

„Ich freue mich, dass Georg Fritzsch für weitere drei Jahre am Badischen Staatstheater dirigiert“, so Oberbürgermeister Mentrup. „Er schafft es, das Karlsruher Publikum zu begeistern und ihm die Qualität der Staatskapelle näherzubringen.“

Die Vertragsverlängerung sei „ein starkes Zeichen für das Maß nötiger Kontinuität am Haus“.

Langes Tauziehen hatte Unruhe am Badischen Staatstheater ausgelöst

Vorangegangen war dem Vertragsabschluss ein monatelanges Tauziehen. Dessen lange Dauer hatte Unruhe in der Badischen Staatskapelle ausgelöst. Denn dort war bereits im Sommer 2022 ein klares Votum mit 85 Prozent Zustimmung für eine weitere Zusammenarbeit mit Fritzsch ergangen.

Als dann im Oktober 2022 bekannt wurde, dass Christian Firmbach den Vertrag von Fritzsch nicht verlängern wollte, fühlten sich Fritzsch und das Orchester vor den Kopf gestoßen. Zumal beim Reformprozess am Staatstheater immer wieder die große Bedeutung interner Mitbestimmung betont wird.

Firmbach begründete damals im Gespräch mit unserer Redaktion sein Vorgehen mit den Zukunftsperspektiven angesichts der aktuellen Sanierung des Theaterbaus. Voraussichtlich ab 2028 wird hierbei das Große Haus mehrere Jahre lang nicht bespielbar sein.

Die Vorbereitungen für diese Interimszeit habe er eigentlich mit einer neuen GMD-Persönlichkeit angehen wollen, die dann auch in diese Interimszeit mitgehen würde, so Firmbach damals.

Seitens des Orchesters war aufgrund der gleichen Situation gegensätzlich argumentiert worden: Eine Neubesetzung der GMD-Stelle zum Herbst 2024 wäre in den knapp zwei Jahren, die ab Oktober 2022 noch verblieben wären, demnach nicht mit der gebotenen Sorgfalt möglich gewesen.

Und gerade angesichts der Herausforderungen für die vielen anstehenden Veränderungen brauche das Orchester zunächst Kontinuität und eine mit den örtlichen Gegebenheiten vertraute Leitung.

GMD Georg Fritzsch hat trotz Corona-Einschränkungen Impulse gesetzt

Tatsächlich hat Fritzsch in seiner 2020 begonnenen Amtszeit, die zum Großteil von der Corona-Pandemie eingeschränkt war, die Vernetzung und die Präsenz des Orchesters in der Stadt gefördert. Zu seinen Impulsen gehört die Einführung besonderer Konzerte außerhalb des Staatstheaters, etwa ein Aufführungs-Marathon aller Klavierkonzerte von Beethoven im Konzerthaus.

Auch als die Theatersanierung aufgrund steigender Kosten erneut im Karlsruher Gemeinderat hinterfragt wurde, brachte er sich engagiert in die Debatte ein.

Aktuell ist mit einer im April mitgeschnittenen Aufführung der „Alpensinfonie“ von Richard Strauss eine neue CD-Edition der Staatskapelle eröffnet worden. Auch die jüngsten Dirigate von Fritzsch, die Oper „La Bohème“ sowie das letzte Sinfoniekonzert der Saison, fanden viel Anklang beim Publikum.