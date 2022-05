Konflikt mit Polizei: Mann wirft am Karlsruher Entenfang Bierflaschen aus Fenster

Ein aggressiver Mann hat in der Nacht auf Samstag in Karlsruhe mit Flaschenwürfen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei waren zwei Beamte in einer anderen Angelegenheit gegen 2.30 Uhr am Entenfang unterwegs, als der 25-Jährige plötzlich zwei Bierflaschen aus einem Fenster auf die Straße warf.

Die Beamten wollten den angetrunkenen Mann zur Rede stellen und forderten ihn auf, zu ihnen herunter zu kommen. Er kam den Polizisten am Hauseingang entgegen und schubste einen der beiden die Treppe hinunter. Dann versuchte er, die Polizistin zu schlagen.

Flaschenwerfer hatte psychische Probleme

Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, welche sich nach kurzer Zeit auf die Straße verlagerte. Weitere Polizisten eilten hinzu und halfen, den 25-Jährigen am Boden zu fixieren. Beide Polizisten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen.

Hinter dem Verhalten des Mannes steckte wohl ein psychischer Ausnahmezustand. Er wurde unverletzt in ein Fachkrankenhaus gebracht.