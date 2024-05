Geht es um die schiere Größe, dann hat sich Karlsruhe verschlechtert: Einst trug eine knapp 130 Meter lange Fregatte der Bundeswehr mit mehr als 200 Mann Besatzung den Namen der einstigen badischen Residenz in alle Welt. Künftig wird dies eine Korvette tun. Sie ist nur rund 90 Meter lang und hat eine Crew von gut 60 Personen.

Jetzt erlebt das Militärschiff der Deutschen Marine in Hamburg seine Taufe; als Patin fungiert Karlsruhes Finanzbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU).

Patenschaft war in Karlsruhe politisch umstritten

Die Patenschaft für die Korvette der Klasse 130 war in Karlsruhe politisch umstritten. Kein Wunder: Als 2017 der Bau des Schiffes beschlossen wurde, war an Ukraine- und Gazakrieg noch nicht zu denken. Die globale Sicherheitslage war vergleichsweise entspannt, und der kritische Blick auf alles Militärische weitverbreitet. Zwischenzeitlich allerdings muss Deutschland nach Ansicht des Bundesverteidigungsminister „kriegstüchtig“ werden.

Entgegen dem Widerstand von Grünen und Linken – sie forderten statt einer Bundeswehr-Patenschaft ein städtisches Engagement für ein Seenotrettungsschiff – votierte der Gemeinderat mehrheitlich zugunsten der Korvette „Karlsruhe“.

Die „Karlsruhe“ ist eine von insgesamt fünf neuen Korvetten der sogenannten Klasse 130; die weiteren Korvetten heißen „Köln“, „Emden“, „Augsburg“ und „Lübeck“. Hauptaufgaben dieses Schiffstyps sind Überwachung und Aufklärung der Überwasserlage sowie Bekämpfung von Zielen auf See und an Land.

Korvetten sind echte „Warfighter“

Wie der Marineinspekteur der Bundeswehr, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, vor rund zwei Jahren bei der Taufe der ersten neuen Korvette „Köln“ betonte, sind diese Schiffe vor allem „Warfighter“, also Kampfschiffe. Damals reiste Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) zum Zeremoniell an.

Bei der jetzigen Taufe der „Karlsruhe“ ist die Stellvertreterin des Karlsruher Oberbürgermeisters am Start: Anstelle von Frank Mentrup (SPD) zeigt Finanzbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU) als Taufpatin Flagge. Diese Regelung habe „rein terminliche Gründe“, betonte auf Nachfrage dieser Redaktion eine Sprecherin des Karlsruher Rathauses.

Operationen meist in Küstengewässern

Einsatzgebiete der fortan mit Karlsruhe eng verbundenen Korvette sind in erster Linie Küstengewässer und Randmeere. Deshalb fällt auch der Tiefgang des Schiffes mit maximal 3,4 Metern vergleichsweise gering aus. Zur Domäne einer Korvette gehört auch die Störung der gegnerischen Kommunikation. Daneben ist dieser Bootstyp in der Lage, Minen zu legen.

Mit seinen beiden zusammen gut 20.000 PS starken Dieselmaschinen erreicht das Schiff eine Geschwindigkeit von mehr als 26 Knoten, das entspricht gut 48 Kilometern pro Stunde. Auch die Manövrierfähigkeit der Korvette gilt unter Seefahrern als überlegen. Dank zweier Propeller und eines Bugstrahlruders lässt sich das mehr als 13 Meter breite Schiff in Rekordzeit wenden.

Die „Karlsruhe“ und die anderen Korvetten verfügen über hochmoderne Sensoren zur elektronischen Aufklärung, außerdem sind Einrichtungen zur Erfassung von Luft-, Satelliten- und Bewegtbildern an Bord. Als technisches Highlight gilt die Hubschrauberdrohne „Sea Falcon“.

Korvette wird mit Hubschrauberdrohne ausgerüstet

Sie ermöglicht als „fliegendes Auge“ eine weiträumige Aufklärung feindlicher Aktivitäten in einem Radius von 100 Kilometern rund um das Schiff. Das System dient als Ergänzung der Hauptwaffe an Bord: eines weitreichenden Lenkflugkörpers, der Ziele auf See und an Land bekämpfen kann. Bewaffnet ist eine Korvette wie die „Karlsruhe“ mit Raketenwerfern, Maschinenkanonen und Maschinengewehren sowie Abschusseinrichtungen für Torpedos. Die Waffen haben eine Reichweite von mehr als 200 Kilometern.

Die Korvette „Karlsruhe“ ist an zwei verschiedenen Orten gebaut worden. Das Vorderschiff entstand auf der Kieler Werft „German Naval Yards“. Die Heckpartie – das sogenannte Achterschiff – wurde auf der Peene-Werft in Wolgast montiert. Man bugsierte dann die vordere Sektion via Nord-Ostsee-Kanal von Kiel Richtung Südwesten.

Schiff hat 400 Millionen Euro gekostet

Beide Teile wurden in der Hamburger Traditionswerft Blohm & Voss zusammengefügt. Dort haben die Fachleute das Schiff in den vergangenen Monaten auch ausgerüstet. In Hamburg findet auch die Schiffstaufe statt. Dass Wasserfahrzeuge wie die Korvette „Karlsruhe“ nicht in einem Stück gefertigt werden, sondern sektionsweise in unterschiedlichen Werften, ist keine Seltenheit.

Im September 2017 hatte die Bundesregierung den Bau von fünf neuen Korvetten beauftragt; bis 2025 sollen sie alle in Dienst gestellt sein. Für den Steuerzahler schlägt der Bau der fünf Schiffe mit zwei Milliarden Euro zu Buche. Damit kostet jede der neuen Korvetten etwa 400 Millionen Euro.