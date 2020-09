Kosten für Landratsamt-Neubau in Karlsruhe explodieren

In nicht öffentlicher Sitzung hat der Kreistag am Donnerstag über die Kosten für einen Neubau des Landratsamt-Hochhauses beraten. Vor zwei Jahren wurden die Kosten für den Neubau des Landratsamtsgebäudes und den anschließenden Abriss des bestehenden „Towers“ auf rund 100 Millionen Euro geschätzt. Nun liegen die Schätzungen bei 200 Millionen Euro.

Ende November 2018 kam es erstmals öffentlich auf die Tagesordnung: das einstige „Badenwerk-Hochhaus“, in dem – verteilt auf insgesamt 19 Etagen – seit mehr als 20 Jahren das Landratsamt Karlsruhe residiert. Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) hatte mit einer Machbarkeitsstudie begründet, dass er einen Neubau unmittelbar daneben favorisiert. Der derzeitige Bau müsse dringend saniert werden, gilt seit langem als „nicht mehr auf dem technischen Stand“. Die Kosten für den Neubau des Landratsamtsgebäudes und den anschließenden Abriss des bestehenden „Towers“ wurden damals auf rund 100 Millionen Euro geschätzt.

Inzwischen muss man von markant ansteigenden Kosten ausgehen. „Insgesamt muss (Stand heute) das Bauvolumen mit zirka 200 Mio. Euro geschätzt werden.“ Dieser Satz steht in einer sieben Seiten umfassenden Sitzungsvorlage, die am Donnerstag den Mitgliedern der beiden Ausschüsse für Umwelt und Technik/ Betriebsausschuss und des Verwaltungsausschusses – als Arbeits-Gremien des 88 Köpfe zählenden Kreistags zuging.

Projekt hat sich mehrfach verzögert

Nach Informationen dieser Zeitung kamen beide Ausschüsse, die je 23 Mitglieder zählen, im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung ab 15 Uhr zusammen. Die besagte Sitzungsvorlage liegt dieser Zeitung im Original vor. Die Kostensteigerung liegt offenbar in einer deutlichen Ausweitung des Raumprogrammes begründet.

Das Projekt des Landratsamt-Neubaus hatte sich mehrfach verzögert. Zwischenzeitlich waren – nachdem es grundsätzliche Einwände gegen den Abriss des denkmalgeschützten Bestands-Hochhauses, im Zusammenwirken mit dem Baudezernat der Stadt Karlsruhe, gegeben hatte – mehrere Workshops abgehalten worden. Mehrere renommierte Architekturbüros hatten sich an einem Ideenwettbewerb beteiligt.

Ohne dass bislang allerdings eine Ausschreibung für einen Architektenwettbewerb vorliegt, oder die baulichen Vorhaben – mit Berechnung einzelner Ausführungsvarianten und Berechnung von exakt definierten Gewerken – näher konkretisiert wurden, kommt nun das beim Landkreis federführende Amt für Gebäudemanagement, wo die besagte Sitzungsvorlage auch erstellt wurde, zu der Berechnung der jetzigen Kostenexplosion.

Grundlage der ersten Kostenprognose von November 2018, so ist dem Papier zu entnehmen, war demnach ein Raumprogramm mit 24.500 Quadratmeter Brutto-Geschossfläche (BGF), eine im Bauwesen standardisierte Formel für das Maß des umbauten Raums. Die Tiefgarage wurde mit knapp 120 Stellplätzen eingerechnet.

Nun geht der Landkreis bei einem ersten Bauabschnitt von einem Volumen von 25.000 Quadratmeter BGF inklusive externer Mieter und einer Tiefgarage mit 180 Stellplätzen aus. Dieser Baukörper soll, so der Plan, bis 2025 fertiggestellt sein. In einem zweiten Bauabschnitt, nach Abriss des bestehenden Hochhauses, sollen weitere 7.000 Quadratmeter BGF realisiert werden sowie weitere 88 Stellplätze in der Tiefgarage.

Die Baukosten werden jetzt zudem mit höheren Kosten je Quadratmeter Brutto-Geschossfläche angesetzt: nämlich mit 3.650 Euro (zuzüglich 30 Prozent Nebenkosten); zuvor – 2018 – war man von 3.000 Euro ausgegangen. Dabei ist mit eingerechnet, dass die Bestandstiefgarage „entgegen der ursprünglichen Überlegungen nicht erhalten werden könne und insgesamt mit 268 Stellplätzen neu gebaut werden muss“ (Zitat aus der Vorlage). Dies mache dann zudem 145 Stellplätze mehr als ursprünglich vorgesehen. Das Kostenvolumen für den ersten Bauabschnitt – Neubau des Towers, vor dem Abriss des bestehenden – beziffern die Gebäudemanager beim Landkreis auf rund 145 Millionen Euro; den des zweiten Abschnitts, nach dem Abriss, mit weiteren 54 Millionen Euro. In der Summe rund 200 Millionen Euro.

Vorgestellt wurden in der nicht öffentlichen Sitzung zudem verschiedene Finanzierungsmodelle für das Vorhaben. Die Gesamtkosten „einer Generalsanierung“, wie es der Landkreis bezeichnet, würden sich auf 212 Millionen Euro summieren. Mit einer jährlichen Belastung des Landkreises von 4,24 Millionen Euro.

In einer ersten Stellungsnahme sagte Landrat Schnaudigel auf BNN-Anfrage: „Was der Landkreis investiert, steht heute noch nicht fest.“ Die Sitzung habe lediglich als Arbeitssitzung gedient, es sei nichts beschlossen worden. Zentrale Frage sei gewesen, wie viel Platz das Landratsamt überhaupt brauche. Für den Fall, dass die gesamte Baufläche auf dem Grundstück, für das die planungsrechtliche Entscheidung der Stadt noch aussteht, realisiert werde, stünde eine Summe von 200 Millionen Euro im Raum. „So viel Volumen benötigen wir aber vielleicht gar nicht“, betonte er.