Krankenkassenchef in Karlsruhe: „Wir haben verlernt, achtsam mit uns umzugehen“

In Zeiten einer Pandemie als Krankenkassen-Geschäftsführer in den Ruhestand gehen, dass hätte Harald Röcker nie für möglich gehalten. Im BNN-Interview blickt er auf den Wandel und die Anforderungen im Gesundheitswesen zurück.

Ende November verlässt Harald Röcker zum letzten Mal das AOK-Gebäude in der Kriegsstraße 41 in Karlsruhe. 15 Jahre leitete der gebürtige Stuttgarter die Bezirksdirektion Mittlerer Oberrhein. Sein ganzes Berufsleben, 50 Jahre, war er in dem Unternehmen beschäftigt.

Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Judith Midinet-Horst blickt er auf Zäsuren und Entwicklungen im regionalen Gesundheitswesen zurück, zieht eine persönliche Bilanz und erklärt welche Herausforderung die Corona-Pandemie für das deutsche Gesundheitssystem darstellt.