Kreativpark Alter Schlachthof in Karlsruhe öffnet nach langer Pause seine Türen

Nach vier Jahren Pause begeistern Ateliers und Werkstätten beim Tag der offenen Tür im Alten Schlachthof in Karlsruhe. Was es dort zu entdecken gibt.

Vier Jahre wurde nicht „ausgeschlachtet“ im Kreativpark Alter Schlachthof, was nicht bedeutet, dass die Kreativität der Mieter brach gelegen hätte. Vielleicht sogar im Gegenteil. Eine unfreiwillige Öffentlichkeitspause kann für Kunstschaffende auch einen Schub bewirken.

Danach sieht es aus am Tag der offenen Türen, der am Sonntag bestens besucht war. Das ist nicht erstaunlich, denn längst hat sich die Backsteinwelt an der Durlacher Allee mit den stimmungsvollen Ateliers und Werkstätten zum Anlaufpunkt für Kunst- und Designliebhaber sowie Nachtschwärmer entwickelt.

Zwischen Spuktheater und bunter Kunst

Die Belegung der Ateliers und Werkstätten ist mal dauerhaft, mal fließend. Zu entdecken gibt es jedenfalls sowohl Vertrautes als auch Neues. Vertraut ist vielen das Atelier von Angelika Steininger, die mit fantastisch-bunten Werken die ästhetische Aufmerksamkeit auf etwas sehr

Alltägliches lenkt: auf die Plastiktüte, die sich in ihren Werken in etwas Neues, Geheimnisvolles verwandelt. Die Fülle der Projekte von dem Theater des Werkraums über die Kinderkleidung Wind-Wetter-Zeug, vom Spuktheater zu den Maßschuhen, ist beim einmaligen Rundgang kaum zu erfassen.

Was aber an verschiedenen Punkten für Wiedererkennung sorgt, sind die Krähen der Bildhauerin Antje Bessau, die aus dem Stein gehauen fast wie ein Maskottchen wirken. Antje Bessau, deren im Atelier gezeigtes Relief „Multitasking“ eine Frau zwischen Kind, Haushalt, Beruf und Katze zeigt, ist bereits seit 2007 auf dem Gelände. Sie ist auch Mitinitiatorin des von der Stadt Karlsruhe sowie dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds unterstützten deutsch-französischen Kunstprojekts Correspondanz.

Hier haben sich sechs deutsche und sechs französische Künstler aus Straßburg in Zweiergruppen zusammengetan, um auch aus dem gegenseitigen Alltag heraus Kunst zu entwickeln. Hanna Woll aus Karlsruhe, Teil des Tandems mit dem gebürtigen Bretonen Arthur Poulignat, ist zufrieden: „Wir sind im Rahmen des Alten Schlachthofes hier optimal eingebettet.“ Auch Poulignat lobt die Atmosphäre als fast ein bisschen „parisienne“.

Die Idee des Kreativzentrums kommt an

Ansonsten gab es in den Ateliers und Werkstätten, in den Eventräumen und Kreativbüros neben Bewirtung gelegentlich spontane Musikdarbietungen und viele Begegnungen. Besucherin Karin Vogel aus Karlsruhe gefällt das familiär-lockere Ambiente: „Das hier ist etwas sehr Positives für Karlsruhe. Ich würde mir ein solches Kreativzentrum auch an anderen Orten der Stadt wünschen – etwa am Hafen.“

Und das allgemeine Lebensgefühl an diesem Tag wurde vielleicht durch das begrüßende Schild am Eingang der alpha alpaka Werbeagentur getroffen: „Servus. Du hier? Cool. Wir auch!“