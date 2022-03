Umfrage in der Innenstadt

Krieg in der Ukraine: Wie geht es den Menschen in Karlsruhe?

Krieg in der Ukraine: Nichts anderes zeigen die Bilder und Berichte aus dem Land, das Putins Truppen überfallen haben. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie all das sehen und hören? Wir haben Passanten in Karlsruhe gefragt.