Lesung bei den Literaturtagen

Eva Klingler reist in ihrem neuen Krimi in das Karlsruhe aus dem Jahr 1967

In ihrem neuen Buch „Badisches Gold“ rückt die Karlsruher Autorin Eva Klingler neben Studentenprotesten auch das Leben in einer Kommune in den Mittelpunkt. Und eine Tote gibt es auch.