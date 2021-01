Als Ende Dezember in Kroatien die Erde bebte, war vor allem die Region rund um die Kleinstadt Petrinja betroffen. In dieser Stadt – sie liegt knapp 50 Kilometer südöstlich von Zagreb – lag das Epizentrum. „Auch in Sisak und Glina sowie in den kleinen Dörfern, die zwischen diesen Städten liegen, war das Ausmaß der Zerstörung groß“, erzählt Ivo Nedić.

Er ist der Leiter der kroatisch-katholischen Mission Mittelbaden und hat wenige Tage nach dem schweren Erdbeben eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Die Mitglieder der Mission Mittelbaden, zu der unter anderem die Gemeinden Bruchsal, Baden-Baden, Karlsruhe, Kehl und Offenburg gehören, haben bisher rund 70.000 Euro für die betroffenen Menschen in Kroatien gesammelt.

Das Erdbeben hat eine der ärmsten Regionen Kroatiens getroffen

„Die Gegend, die es besonders schwer traf, gehört zu den ärmsten Regionen Kroatiens“, sagt Nedić. „Einige kleine Dörfer wurden komplett zerstört, die Menschen dort haben alles verloren und leiden extrem unter den niedrigen Temperaturen.“ Der Pfarrer berichtet, dass in der betroffenen Region mindestens 1.000 Wohncontainer benötigt werden, um den Menschen zumindest ein Dach über dem Kopf bieten zu können.

Bis Ende vergangener Woche waren nach Auskunft von Pfarrer Nedić – knapp 500 dieser Container vor Ort. „Die Menschen, die nicht das Glück hatten, einen solchen Container zu bekommen, mussten hoffen, bei Verwandten unterzukommen“, erklärt er.

Auch FFP2-Masken werden nach Kroatien geschickt

Auch wenn die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur – neben Wohnhäusern, wurden auch Straßen, Schulen, Krankenhäuser und Kirchen zerstört – groß sind, soll das gesammelte Geld vor allem kinderreichen Familien zugutekommen.

„Um das Geld richtig zu verteilen, arbeiten wir vor Ort mit dem Caritasverband der Erzdiözese Sisak zusammen“, so Nedić.

Er berichtet auch davon, dass inzwischen warme Kleidung in das Erdbebengebiet transportiert wurde. „Eine Firma hat uns 3.000 FFP2-Masken gespendet, die wir ebenfalls nach Kroatien schickten“, erzählt Nedić.

Die Menschen sind schwer traumatisiert. Monika Mišić, Spendensammlerin aus Karlsruhe

Zu den engagierten Spendensammlerinnen gehört auch die Karlsruherin Monika Mišić. Sie war erst vor wenigen Tagen im Erdbebengebiet und hat dort Verwandte besucht. „Die Menschen sind schwer traumatisiert“, erzählt Mišić. „Sie haben teilweise alles verloren, aber sie sind froh, wenigstens ihr Leben gerettet zu haben.“

Mišić kennt Betroffene, die bereits während des Kriegs in den 90er Jahren ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben und nun erneut von vorne anfangen müssen.

Sie berichtet von Menschen, die sich weigern, ihre beschädigten und einsturzgefährdeten Häuser zu verlassen, weil sie Angst vor Plünderungen haben. Andere hätten resigniert und sähen für sich keine Zukunft in dieser Region.

„Noch kann man nicht mit dem Wiederaufbau beginnen, da es immer wieder zu leichten Nachbeben kommt“, sagt Mišić. Sie erzählt von großen Löchern, die sich teilweise in der instabilen Erde auftun, sodass ganze Häuser darin verschwinden.

Die Spendenbereitschaft ist groß

Trotz dieser schlimmen Umstände gebe es auch Lichtblicke: „Die Menschen sind sehr hilfsbereit und man unterstützt sich gegenseitig“, so Mišić. So hätten sich etwa Köche und Restaurantbesitzer zusammengeschlossen, um für die Obdachlosen zu kochen. „Auch hier in Deutschland spüren wir eine große Spendenbereitschaft“, freut sich Mišić. „Viele wollen mithelfen, diese ärmste Region Kroatiens zu unterstützen.“

Wie es aktuell rund um Petrinja aussieht, davon will sich Ivo Nedić nun selbst ein Bild machen. Anfang Februar wird er – zusammen mit einigen Mitstreitern – in die Erdbebenregion reisen. Bei dieser Gelegenheit soll mit Mitarbeitern des dortigen Caritasverbands die Verteilung der Spendengelder organisiert werden.