KSC-Fan mit Handicap klagt über schwierigen Weg zu Heimspiel-Tickets

Nur via Bestellformular

Im KSC-Fanshop blieb der Ticketwunsch unerfüllt, berichtet ein Anhänger des Vereins den BNN. Der Grund: seine Behinderung. Menschen mit Handicap können ihre Karten nicht im regulären Vorverkauf erwerben. Sie müssen sich per E-Mail an den Verein wenden.

Der KSC sieht darin eine „bequeme Möglichkeit“, die rege genutzt werde, heißt es auf Nachfrage. Das sei alles andere als Inklusion und Gleichstellung, schreibt hingegen der Anhänger des Vereins an die Redaktion. „Den Menschen mit Behinderung wird der Kauf extrem erschwert. Viele Betroffene fühle sich von ihrem Lieblingsverein ausgegrenzt.“

„Barrierefreier Wildpark“: Tickets nur per Formular

Unter dem Stichwort „Barrierefreier Wildpark“ können Rollstuhlfahrer, Seh- und Schwerbehinderte oder Gehörlose ein Bestellformular für Tageskarten auf der Website des KSC herunterladen. Es ist für sie der einzige Weg, an ein Tagesticket zu kommen.

Gefragt sind persönliche Daten wie Adresse und Telefonnummer sowie eine Kopie des Schwerbehindertenausweises. Man möge bitte alle Felder vollständig ausfüllen, ist auf der Vorlage zu lesen. Und im Kleingedruckten folgt die nächste Hürde: „Die Bearbeitung der Bestellung kann bis zu zehn Werktage dauern.“

Durch den direkten E-Mail-Kontakt zu Menschen mit Handicap sei eine individuelle Betreuung möglich, rechtfertigt der KSC das Verfahren auf Nachfrage der BNN. So könne man etwa Unsicherheiten und Fragen rund um den barrierefreien Stadionbesuch direkt mit der Inklusionsbeauftragten Laura Söhner besprechen. „Dieser Austausch ist im klassischen Online-Ticketshop sowie im stationären Fanshop leider nicht vollends möglich.“

Bei anderen Vereinen haben es Menschen mit Behinderung einfacher

Der Blick auf andere Bundesliga-Vereine verrät: Das sieht nicht jeder so. Beim SC Freiburg müssen Fans mit Handicap zwar ebenfalls ein Formular ausfüllen und eine Kopie ihrer Ausweise mitschicken, allerdings nur einmal. Sie registrieren sich damit für den Ticketshop und können nach der Freigabe ihre Karten online bestellen.

Jetzt den Regionalsport-Newsletter „Sportplatz“ abonnieren Wir haben die Sport-Region im Blick: Für den „Sportplatz“ sind wir in den Hallen und auf den Plätzen in der Umgebung unterwegs, blicken hinter die Kulissen und rücken Clubs wie Sportlerinnen und Sportler ins Rampenlicht. Mit unserem neuen Regionalsport-Newsletter kommen die „Local Heroes“ jede Woche kostenlos direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt anmelden.

Der VfB Stuttgart verkauft Karten an Menschen mit Handicap bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises in allen Fanshops sowie telefonisch oder per E-Mail über das Service-Center. So ist es auf der Homepage des vereinseigenen Online-Shops zu lesen.

Beim Basketball-Zweitligisten PS Karlsruhe Lions können Rollstuhlfahrer und ihre Begleitpersonen zwar theoretisch Tickets im Online-Shop kaufen. Im Praxistest ließ sich aber bei mehreren Versuchen kein Block auswählen. Der Verein gibt an anderer Stelle eine E-Mail-Adresse an, bei der sich Rollstuhlfahrer melden sollen. Menschen mit Handicap können bei den Lions ansonsten einfach ein ermäßigtes Ticket bestellen und am Einlass ihren Ausweis vorzeigen.

Ähnlich läuft das Verfahren in vielen Karlsruher Kultureinrichtungen. Der Online-Shop des Badischen Staatstheaters bietet die Möglichkeit, ermäßigte Tickets zu kaufen. Im Naturkundemuseum reicht das Vorzeigen des Ausweises an der Kasse. Und auch für die Verbrauchermesse offerta sind ermäßigte Tagestickets für Menschen mit Handicap direkt via Internet buchbar.

KSC berichtet von häufigen Betrugsversuchen

Dass sich der KSC für einen komplizierteren Weg entschieden hat, liegt allerdings nicht allein an den Vorteilen, die man dem Verfahren bescheinigt. In der Vergangenheit habe es „nachweislich leider viel Missbrauch“ gegeben, schreibt Pressesprecher Florian Kornprobst. Immer wieder hätten Personen versucht, Inklusionskarten zu erwerben, obwohl sie keine Behinderung haben. „Die Onlineabfrage im Vorfeld vereinfacht die Prüfung der Ausweisdokumente.“

In Stein gemeißelt ist das Formular-Verfahren aber nicht, betont Kornprobst. Die neue hauptamtliche Inklusionsbeauftragte sei dabei, bestehende Prozesse auf den Prüfstand zu stellen und neue Maßnahmen zu etablieren. Die Möglichkeit des Kartenverkaufs über die Fanshops spielt in den Überlegungen eine Rolle. „Ziel ist es generell, den Kauf der Tickets sowie gegebenenfalls die Betreuung so einfach und barrierefrei wie möglich zu gestalten“, teilt Kornprobst mit.