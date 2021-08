Fanclubs des KSC möchten die Fußballvereine in den Hochwassergebieten nachhaltig unterstützen. Bei einer Becherpfand-Aktion sammelten sie über 5.000 Euro. Nun suchen sie gemeinsam mit dem Badischen Fußballverband nach Sachspenden.

Viele Stadionbesucher des KSC-Heimspiels gegen Werder Bremen haben am vergangenen Wochenende etwas Gutes getan: Sie haben das Pfand ihres Bechers in Höhe von zwei Euro für die Hochwasseropfer gespendet.

Der Impuls für die Aktion kommt aus den Reihen der KSC-Fanbetreuung, umgesetzt haben es die offiziellen Fanclubs des Karlsruher SC.

„Neben den Bechern konnten die Zuschauer auch via Paypal spenden“, sagt Thomas („Tommy“) Grimm, Sprecher der offiziellen KSC-Fanclubs aus Linkenheim-Hochstetten. Auch die Bremer Fans spendeten mit.

Ein Großteil des Geldes kommt dem SV Dernau im Kreis Ahrweiler zugute, kleinere Beträge sollen an weitere Vereine gehen. Die Idee dazu hatte ein KSC-Fan, der vor vier Wochen vor Ort war.

Den Fußball-Fans ist es wichtig, dass das Geld für eine konkrete Sache eingesetzt wird, einen Fußballbezug hat und ankommt.

Freundschaftsspiel gegen SV Dernau im Herbst geplant

Sie haben daher vor Ort abgefragt, was am dringendsten benötigt wird. Im Herbst soll es außerdem ein Freundschaftsspiel zwischen dem SV Dernau und dem Karlsruher SC II geben.

Das Geld werde jedoch früher übergeben, da es dringend benötigt werde. „Wir wollen nachhaltig in Kontakt bleiben“, beschreibt Grimm den Anspruch der Fans.

Suche nach Sachspenden

Neben der einmaligen Becheraktion starten die KSC-Fans nun gemeinsam mit dem Badischen Fußballverband einen Aufruf nach Sachspenden.

„Die Vereine dort benötigen alles an Material – von Bällen über Hütchen bis hin zu Leibchen“, sagt Carsten de la Porte von der Fanbetreuung. Vereine aus der Region sollen daher schauen, was nicht genutzt wird und was sie entbehren können.

Ein Anfang ist schon gemacht: Da der SVK Beiertheim eine neue Einrichtung im Vereinsheim erhält, wird dieser alle Stühle der Gaststätte für die Hochwasseropfer spenden.