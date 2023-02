Wie geht es beim Karlsruher SC weiter? Was hoffen die Fans, womit rechnen sie? Die BNN haben am Rande des Testspiels gegen Würzburg KSC-Anhänger befragt.

Der Rückrundenauftakt gegen Paderborn wurde verpatzt. Dennoch ist die Stimmung trotz akuter Abstiegsgefahr gedämpft optimistisch bei den Fans des Karlsruher SC.

Rund 100 Anhänger sahen am Dienstag den 4:1-Sieg in der Testpartie gegen die Würzburger Kickers. „Die schaffen das. Ich denke immer positiv. Der Abgang von Hofmann hat uns hart getroffen. Aber es gibt auch Lichtblicke wie Ambrosius“, sagt Helmut Gorenflo aus Stutensee, der sich mit einem blau-weißen Schal gegen die Kälte schützt.

Der Blick geht nach Paderborn

Auch Ricardo und Pascal aus Graben-Neudorf glauben an den Klassenerhalt. „Mit Wille und Leidenschaft packen wir das. Gegen Magdeburg haben wir jetzt ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Ricardo, der zu den Ultras zählt.

Analytisch fällt die Analyse von Jens Sabri aus. „Wir brauchen dringend einen Impuls von außen. Ich finde die Verpflichtung des georgischen Stürmers gut. Marcel Mehlem hätte uns auch gut zu Gesicht gestanden. Die Situation ist meines Erachtens selbst verschuldet. Die Transferpolitik und die Kaderqualität der jüngsten Zeit ist mangelhaft. Außer Hofmann war da ja nicht viel“, sagt der 58-Jährige, der seit 1976 sein Team supportet.

Der KSC spielt wie zu Ende der Hinrunde: vorne keine Power, hinten schwach. KSC-Fan Thomas aus Neureut

Außerdem fügt er hinzu: „Die 3,5 Millionen Euro für Tim Breithaupt von Augsburg hätte ich sofort genommen. Der ist total überschätzt.“

Kritik an Transferpolitik

Auch Detlef Rudolf aus Bruchsal hält die Transferpolitik für wenig geglückt. „Aber so eine Saison hat nun mal Höhen und Tiefen. Ich hoffe, dass der Knoten endlich platzt.“

Gerold König sieht Coach Christian Eichner kritisch. „Er ist zu unflexibel und reagiert nicht auf Spielsituationen. Gegen Paderborn bringt er zwei Stürmer für zwei Stürmer, statt mehr Offensivkraft zu entfachen. Vor allem Rapp braucht Flanken.“

Er hätte es ebenfalls gut gefunden, wenn Breithaupt verkauft würde und Verteidiger Kobald seine Position übernehme. „Was ist, wenn Breithaupt sich verletzt oder eine schwache Rückrunde spielt? Dann sehen wir vielleicht gar nichts von dem Geld.“

Glaube an den Klassenerhalt

Von einer falschen Einkaufspolitik spricht auch Werner Ochs. „Wieso haben wir acht Innenverteidiger? Im Mittelfeld dagegen fehlt es. Ich finde, dem Trainer fehlt es an Realitätssinn. Da wird vieles beschönigt.“

Er glaube zwar, dass sein Verein die Klasse hält, nennt aber als mahnendes Beispiel Alemannia Aachen - den abgestürzten Traditionsverein vom Tivoli, der schon länger in der Regionalliga herumdümpelt. So ein Schicksal könnte dem KSC auch drohen, wenn man erst mal in der 3. Liga sei, orakelt er. Umso ärgerlicher wäre das, wo man jetzt das neue Stadion habe.

Thomas aus Neureut sieht in Sportdirektor Oliver Kreuzer den Hauptschuldigen der aktuellen Misere. „Wieso wurde sein Vertrag verlängert? Verstehe ich nicht. Kaum ein Neuzugang setzt sich langfristig durch. Bei anderen Vereinen wie Paderborn wird bessere Arbeit gemacht. Der KSC spielt wie zu Ende der Hinrunde: vorne keine Power, hinten schwach. Aber erst jetzt reagiert man.“ Er sehe aktuell nur wenig Teams der Liga, die schlechter als die Badener seien.