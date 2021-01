Der KSC will seine Fans glücklich machen - und das nicht nur mit Toren und Siegen: Anders als ursprünglich geplant, werden nun doch auch die Sitzschalen auf der Haupttribüne abgeschraubt und verkauft. Zunächst sind Dauerkartenbesitzer am Zug, die ihre Nummer bestellen können. Selber Hand anlegen dürfen die Fußballbegeisterten nicht - Corona erlaubt das nicht.

Wegen der Pandemie wollte die Stadt zunächst ganz auf die Ausgabe verzichten, die Sitzschalen drohten im Müll zu landen. Denn der organisatorische Aufwand ist groß. Größer in jedem Fall als bei vorherigen Aktionen auf anderen Tribünenteilen, wo vor Corona ganze Scharen ins Stadion strömten, selbst schraubten und zum Preis von jeweils fünf Euro einen Sitz mit nach Hause nahmen.

Immer war die Resonanz bei diesen Aktionen groß. Und auch die auf der Haupttribüne beheimateten Fans wollten sich vor dem jetzt startenden Abriss ihren Platz sichern. „Es gab immer wieder entsprechende Anfragen“, berichtet KSC-Pressesprecher Florian Kornprobst.

Seit Mittwoch wird geschraubt

Am Mittwoch meldete der Verein: Es wird geschraubt, von Mitarbeitern des KSC, organisiert von Fanbetreuer Wolfgang Sauer.

Schon nach einer Stunde lagen 15 Bestellungen vor. Bis Freitag, 15. Januar, 8.59 Uhr können nur Dauerkartenbesitzer bestellen, indem sie sich online mit Ihrer KSC-ID im Ticketshop einloggen.

Jetzt den KSC-Newsletter abonnieren Näher dran: Aktuelle Berichterstattung und exklusive Hintergrund-Infos zum KSC - das liefert die BNN-Sportredaktion im neuen kostenlosen Newsletter „Nur der KSC“ jede Woche direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt anmelden.

Der freie Verkauf der übrig gebliebenen Sitzschalen startet am Freitag um 9 Uhr und läuft bis Sonntag, 17. Januar, um 23.59 Uhr. Insgesamt gibt es knapp 6.000 Schalen, erläutert Kornprobst. „Wir schrauben nicht alles ab und suchen dann im Lager die passende Nummer. Es wird vielmehr gezielt abgeschraubt, was bestellt wird“, so der KSC-Pressesprecher.

Pro Schale fallen passend zum Gründungsjahr des Vereins 18,94 Euro an - und nicht mehr fünf Euro wie bei vorherigen Aktionen. „Der Aufwand ist jetzt größer, und die Schalen sind hochwertiger“, so Kornprobst. Die bei der Aktion erzielten Gewinne fließen zu 100 Prozent in ein soziales Projekt, das der KSC gemeinsam mit der Stadt auswählen wird.

Erst nach Ende der Bestellfrist können die Sitzschalen zu exakt vorgegebenen Zeiten am Wildparkstadion abgeholt werden. Dafür wurde eigens ein Hygienekonzept entwickelt. Ein Versand ist nicht vorgesehen. Die Sitze aus den Blöcken F1 bis F6 beispielsweise werden als erste am Dienstag, 19. Januar, ausgegeben.

Mehr zum Thema Nachruf auf den ersten Hattrick-Schützen der Bundesliga Otto Geisert gelang mit dem KSC Historisches

Die Profis sind schon ins Provisorium gezogen

Die Haupttribüne wird in den nächsten Wochen komplett fallen. Teile der Dachkonstruktion sind an beiden Seiten schon Geschichte. Letztmals genutzt wurde dieser Stadionteil am vergangenen Freitag beim Spiel gegen Greuther Fürth. Ab dem nächsten Heimspiel gegen Heidenheim am 23. Januar sind die Technik und der Stadionsprecher auf der Osttribüne untergebracht.

Auch die Profis packten bereits ihre Sachen und zogen aus der Haupttribüne in das neue „Provisorium Sport“ auf dem Wildparkgelände um. Die neue Arena im Wildpark soll im Sommer 2022 fertig sein.