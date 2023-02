KSC-Stadionsprecher und Kabarettist Martin Wacker liegt im Krankenhaus

In einem Instagram-Post informierte er Menschen, die ihm dort folgen, dass er aufgrund von Komplikationen nach einer Operation einige Zeit „lahmgelegt“ sei.

„Öffentliche Auftritte, Bühne und Stadion sind – bei aller Liebe zur Kunst und zum KSC – erstmal passé. Sorry für manche Absage, gerade im Kabarett waren viele Tickets ausgebucht“, bedauerte er in dem Post auf der Plattform.

Der KSC schrieb daraufhin augenzwinkernd, er beantrage die Verlegung aller Heimspiele bis zu Wackers Genesung. Tatsächlich wird jedoch Fabian Roth vorübergehend die Aufgabe des Stadionsprechers übernehmen.

Das Sandkorn-Theater musste alle im Februar und März geplanten Vorstellungen von „Kabarettnotstand“ des Duos Rastetter und Wacker absagen.

Martin Wacker dankt Notarzt- und Klinikteam

Martin Wacker bedankte sich herzlich beim Notarzt- und Krankenhausteam. „Das Team hier ist wunderbar, dem Notarzt-Team gehört mein ganzer Dank“. Eines werde in solchen Situationen deutlich, schrieb er: „Die wahren Helden finden wir im Rettungsdienst und in den Kliniken.“

In einem kurzen Telefonat mit unserer Redaktion am Freitag sagte Wacker: „Es geht mir gut!“ Gerührt sei er über die zahlreichen Genesungswünsche, die ihn erreichen. Sie helfen beim Gesund werden, so Wacker. Er rechne damit, im März wieder auf den Beinen zu sein. Ganz ruhen mag er dann aber doch nicht. Die eine oder andere Videokonferenz und E-Mail-Kommunikation führe er im Krankenzimmer.