Was in der englischen Premier League und auch in der Münchener Allianzarena längst Standard ist, das würde sich Lothar Leppert-Saumer auch in Karlsruhe wünschen: ein Rauchverbot im Fußballstadion, in allen Blöcken und zu jeder Zeit.

Seit Jahrzehnten ist Leppert-Saumer treuer KSC-Fan, regelmäßig bei Spielen im Wildpark dabei – und immer wieder verärgert darüber, in einer Rauchschwade zu sitzen.

Schon im Mai hatte der Karlsruher Arzt sich daher mit der Bitte an den KSC gewandt, im neuen Wildparkstadion ein generelles Rauchverbot zu verhängen. Am Wochenende nun war Leppert-Saumer wieder im Stadion. „Beim Spiel gegen Werder Bremen haben viele Zuschauer in der Nähe meines Platzes geraucht, teilweise Zigarren“, schildert er. Er habe bei einer einzigen Person 14 Zigaretten gezählt, „praktisch 90 Minuten ohne Maske“, fasst er zusammen.