Zur heißen Jahreszeit gehört das passende Essen. Die Lokale der Region bieten den Kunden köstliche Vielfalt in bester Qualität.

Wen es über die kommenden Wochen nicht in die Ferne zieht, der kann auch in Karlsruhe und der Region genussvolle Stunden erleben.

Zahlreiche Restaurants und Lokale laden dazu ein, bei gutem Essen und schöner Atmosphäre die Seele baumeln zu lassen und zu genießen. Einem kulinarischen Kurzurlaub steht nichts im Wege.

Die Vielfalt in der Region ist groß und bietet für jeden Geschmack genau das Richtige: Zum Start in den Tag lockt ein Frühstücksangebot, mittags Hausmannskost und abends leckere Cocktails in einer hippen Bar.

Wer Sterneküche – und damit Essen auf höchstem Niveau – genießen will, muss ebenfalls nicht weit fahren.

Und wer selbst kreativ werden will am heimischen Herd, für den gibt es ebenfalls perfekte Möglichkeiten.

Biohof Braun

Kulinarisches Angebot:

Lieferservice frei Haus

Feldfrisches Gemüse und Obst aus ökologischem Anbau

Eigene Erzeugung

Regionale, handwerklich hergestellte Lebensmittel aus regionalen Molkereien, Bäckereien und Küchen

Bioweine regional und europäisch

Familiengeführtes Unternehmen

Zertifiziert nach Bioland und EU-Bioverordnung

Kontakt:

Hohbergstraße 14, 71665 Vaihingen Enz

Öffnungszeiten 24/7 Lieferservice

+49 (7042) 92 06 4 / +49 (171) 36 12 20 5

m.braun@biohof-braun.de

www.biohof-braun.de

Cédric Schwitzer’s Gourmet-Restaurant

Kulinarisches Angebot:

Französisches Gourmetrestaurant

Sternekoch Cédric Schwitzer

Exklusive Genussreise

Live Frontcooking

Chefs-Table

6-Gänge Menu

Fisch/Fleisch oder vegetarisch

Michelin-Stern

2 Toques in rot im Gault&Millau

Nur auf Reservierung

Kontakt:

Etzenroter Str. 4, 76337 Waldbronn

So., Mo. & Di. Ruhetag, Mi. bis Sa. 18:30 bis 19:00 Uhr

https://schwitzers.com/gourmet-restaurant/

Mauritius Karlsruhe

Kulinarisches Angebot:

Große Cocktail-Auswahl

Knackige Salate

Gesunder Superfood

Krosse Pizzen

Eigene Beachfood-Kreationen mit und ohne Fleisch

Ausschließlich frische und regionale Zutaten

Kontakt:

Schlossplatz 19, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 11:00 bis 00:00 Uhr, Fr. 11:00 bis 01:00 Uhr, Sa. 12:00 bis 01:00 Uhr, So. 12:00 bis 00:00 Uhr

+49 (721) 86 48 87 88

karlsruhe@my-mauritius.com

www.my-mauritius.com/restaurants/karlsruhe/

Schwitzer’s PUR

Kulinarisches Angebot:

Casual Fine Dining

Saisonal wechselndes Speisekonzept

À-la-carte

3-Gänge-Menu Suprise

Sommerliche Terrasse

Vielfältiges Bar-Angebot

Weinbegleitung

Kulinarische Köstlichkeiten

Panoroma-Restaurant

Kontakt:

Etzenroter Str. 4, 76337 Waldbronn

Öffnungszeiten: Fr. und Sa. 18:00 bis 00:00 Uhr, So. 13:00 bis 17:00 Uhr, Mo. und Di. 18:00 bis 23:00 Uhr

https://schwitzers.com/pur/

Wilma Wunder

Kulinarisches Angebot:

Früh morgens: Wilma verzaubert mit himmlischen Frühstück und wohlduftenden Kaffeespezialitäten

Im Laufe des Tages: Mix aus internationalen, deutschen und regionalen Gerichten wie Flammkuchen oder regionalen Schäufele – immer gepaart mit einer Prise Kreativität.

Zur späteren Stunde: Wilmas Wunder-Bar sorgt mit Cocktails, Spritz-Getränken und ausgewählten Weinen für einen stimmungsvollen Abend.

Kontakt: