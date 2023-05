So viel Kultur und Theater am Stück ist rekordverdächtig. Aber auch nur verdient, nachdem das UniTheater wegen Corona seine Feier zum 30-jährigen Bestehen absagen musste.

Der Start hätte nicht besser gelingen können: Bereits die erste Produktion „Metrocalypso“ – ein Mammutwerk mit fast 50 Mitwirkenden und einer Länge von drei Stunden – war ein Erfolg. 1990 hatte sich aus mehreren kleinen Kultur- und Theatergruppen das UniTheater in Karlsruhe gebildet. Und dieses startete so erfolgreich, dass ein Teil der Einnahmen lange Zeit als Rücklage diente und davon verschiedenes technisches Equipment angeschafft werden konnte.

In der Folgezeit wurden verschiedene Klassiker von Goethe über Shakespeare bis Brecht adaptiert, neue Formen wie das Improvisationstheater ausprobiert und das leider nur kurzlebige Festival „Theater oder so“ ins Leben gerufen, das ab 1993 drei Jahre lang im Tollhaus stattfand. Während einer Umbauphase wurden auch andere Spielstätten wie das Café Palaver und sogar das Badische Staatstheater bespielt.

Ein Rückblick auf 33 Jahre voller Höhepunkte

Höhepunkte waren laut Vorstand Jenny Hilgenberg die gemeinsamen Projekte wie die Musicals „Cats“ oder „Die Dreigroschenoper“, für die man sich mit den anderen Theatergruppen vom Campus als „Triater“ zusammentat. Auch das Mitausrichten des Preisträgerfestivals für die dritte Ausgabe des „Lamathea“, des Theaterpreises des Landesverbands Amateurtheater Baden-Württemberg im Jahr 2017 ist für das studentische Theater ein bedeutender Meilenstein gewesen.

Die ursprünglich geplante Feier zum 30-jährigen Bestehen des UniTheaters fiel der Pandemie zum Opfer und wird nun umso ausgiebiger nachgeholt. „Wir wollten unser Jubiläum feiern und weil es jetzt nicht nur wieder möglich ist, sondern die 33 auch eine schöne, magische und märchenhafte Zahl ist, die wunderbar in die Welt der Kunst und Kultur passt, kam es zu der Entscheidung der jetzigen Feier“, fährt sie fort. „Bei den ersten Planungstreffen wurden einige Ideen gesammelt, unter anderem war ein 24-Stunden-Theatermarathon dabei - daraus entstand dann die Idee, 33 Stunden Kultur am Stück zu bieten.“

Der Verein ist trotz Rückschlägen und der Pandemie zusammengewachsen. Jenny Hilgenberg, Vorstand beim UniTheater

„Das UniTheater ist über die Jahre gewachsen, hat sich gefestigt und ist dadurch zu einem festen Bestandteil der studentischen Kultur geworden“, so Hilgenberg. Zudem seien im Laufe der Jahre einige Neugründungen aus dem UniTheater entstanden: das GeistSozTheater und das Physikertheater als eigenständige Gruppen sowie die Improtheatergruppe Schmitz’ Katze. Weiter ist der offene Musik-Abend und die CampusKulturBühne, ein offenes Konzertformat, als feste Bestandteile des UniTheaters nicht mehr wegzudenken. „Der Verein ist trotz Rückschlägen und der Pandemie zusammengewachsen.“

Wer alles mitmachen kann? Jeder.

Derzeit sind über 100 Mitglieder im UniTheater aktiv, hinzu kommen 25 Fördermitglieder. Mitmachen kann jeder, ob Mitglied oder Nicht-Mitglied, Studi oder Nicht-Studi. Ein guter Einstieg dazu ist der offene Theatertreff im Festsaal des Studentenhauses, der jeden Montag um 19.30 Uhr stattfindet.

„Man kann sich entweder produktionsbezogen oder in einem Amt engagieren“, erklärt Hilgenberg. „Innerhalb einer Produktion kann man nicht nur schauspielern – wir suchen immer nach Leuten, die Regie führen, Technik machen, sich um die Maske, die Kostüme oder das Bühnenbild kümmern.“

Die Eröffnung der Feier findet am Freitag um 15.33 Uhr im Festsaal statt, danach wird mit einer bunten Mischung aus Theater, Kabarett, Musik, Workshops und vielem mehr weitergefeiert. Mit dabei sind unter anderem Schmitz´ Katze, das MAPH-Theater, das Teatro International aus Ulm und das Uni-Theater Freiburg sowie weitere Gäste.

Am Freitagabend wird unter anderem Stefan Kühnlein mit Gitarrenmusik das Festival bereichern und Zacharias Heck, ein langjähriges Mitglied des UniTheaters, wird mit eigenen Liedern im AKK auftreten. Darüber hinaus steht am Samstag um 11 Uhr in der Alten Mensa das Live-Hörspiel „Abenteuer im Lauschexpress“ auf dem Programm, das sich besonders an Kinder richtet und vor dem großen Finale feiert am Sonntag ab 21.15 Uhr die diesjährige Produktion des UniTheaters „Die Troerinnen des Euripides“ in der Bearbeitung von Jean-Paul Sartre ihre Premiere.

Hier erlebt man die 33 Stunden Marathon-Kunst 33 Jahre UniTheater: Von Freitag, 12. Mai um 15.33 Uhr bis Sonntag, 14. Mai um 0.33 Uhr, Eintritt frei. Die Veranstaltung findet im Festsaal des Studentenhauses, im Vielmettersaal und in der Alten Mensa, Adenauerring 7, statt. Die aktuelle Produktion des UniTheaters „Die Troerinnen des Euripides“ in der Bearbeitung von Jean-Paul Sartre hat am 13. Mai um 21.15 Uhr Premiere. Weitere Vorstellungen gibt es am 16., 21. und 22. Mai, jeweils um 20 Uhr.