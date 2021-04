Die Karlsruher Kultur- und Musikszene kann ein wenig aufatmen. Der Gemeinderat hat den Weg für Probe- und Atelierräume in Bulach ab Sommer freigemacht. Dafür muss die Stadt an anderer Stelle den Rotstift ansetzen.

Der Gemeinderat hat sich am Dienstagabend in mehreren Anträgen mit dem Mangel an bezahlbaren Probe- und Atelierräumen beschäftigt, der sich durch verschiedene Bauprojekte in absehbarer Zeit verschärft.

Zur Debatte standen unter anderem zwei Gebäudekomplexe, durch deren Nutzung sich die Lage kurz- und mittelfristig entspannen könnte: Eine Immobilie in der Bulacher Schauenburgstraße sowie das Rotag-Areal in Grünwinkel, das der städtischen Fächer GmbH gehört. Die Entscheidungen geben den Musikern und Künstlern Hoffnung, zwingen die Verwaltung aber zu kreativen Lösungen.

Einigkeit im Karlsruher Gemeinderat über Immobilie in Bulach