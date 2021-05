Kunst für die Karlsruher U-Strab: Lüpertz modelliert über Pfingsten weiter

Die Schöpfungsgeschichte soll die Karlsruher U-Strab zieren. Markus Lüpertz arbeitet auch über Pfingsten an seinem Werk. Um das zu finanzieren, braucht es noch Spenden.

Auch über die Pfingstfeiertage modelliert Markus Lüpertz sein Kunstwerk für die Karlsruher U-Strab. Unter der Überschrift „Genesis“ entstehen insgesamt 14 Motive zum Thema Schöpfung, jedes besteht aus zehn Keramikplatten. Ein Motiv wurde in der Majolika gefertigt. Die übrigen 13 stellt Lüpertz nun in der Zeller Keramik Manufaktur im Schwarzwald her.

„Es braucht drei Monate, bis die 130 Platten durchgetrocknet sind“, sagt Anton Goll vom Verein „Kunst erfahren“. Dieser Kreis sichert die Finanzierung des Projekts. Kalkuliert ist es mit einer Million Euro. 800.000 Euro sind nach Angaben von Goll bisher auf dem Spendenkonto eingegangen. Auch wenn noch Geld fehle, sei das Projekt nicht gefährdet. „Es läuft.“

Nun ruft der Vorkämpfer für die U-Strab-Kunst alle Bürger auf, sich an der Sache zu beteiligen. „Wir wollen die breite Bevölkerung integrieren.“ Ab einem Betrag von 100 Euro könne man mitmachen und erhalte eine Spendenbescheinigung. Ab 700 Euro gebe es zudem eine Urkunde mit der persönlichen Unterschrift von Lüpertz.

Bei den Großspendern unterscheidet der Verein zwischen Haupt-, Premium-, Platin-, Gold- und Silberpartnern. Der Mitteleinsatz schwankt zwischen 1.000 und 42.000 Euro. Namentlich genannt werden als Unterstützer unter anderem die BBBank, die Sparkasse Karlsruhe, die Mineralölraffinierie MiRO und init.