Kunsthalle Karlsruhe bringt Führungen auf die Smartphones der Besucher

Seit drei Wochen ist die Kunsthalle Karlsruhe in ihrem Ausweichquartier im ZKM präsent. Beim Internationalen Museumstag ist auch ihr erweitertes digitales Angebot zu erleben.

Barocke Gemälde, mittelalterliche Tafelmalerei und Skulpturen längst vergangener Zeiten – auf sie trifft man seit Ende April im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM). Dort ist in Lichthof 1 und 2 die Präsentation der Staatlichen Kunsthalle für die Zeit der Generalsanierung untergebracht.

„Wir sind gut angekommen und gut aufgenommen worden. Auch unser Angebot ist gut angenommen worden, sowohl die erprobten Formate, als auch das, was wir neu erproben,“ meint Geschäftsführer Florian Trott und ergänzt: „Nach den Führungen habe ich in strahlende Gesichter gesehen.“

„Museums-WG“ erlmöglicht komprimiertes Kulturerlebnis

Die „Museums-WG auf Zeit“ im Hallenbau mit der Städtischen Galerie, dem ZKM und der Hochschule für Gestaltung (HfG), die ein komprimiertes Kulturerlebnis über viele Epochen und Stile hinweg ermöglichen, funktioniere. Dennoch meint Florian Trott, dass „noch viel Potenzial drin ist.“ Für den Sommer sei auch ein eigenes Programm geplant.

Die Kunsthalle hat sich bereits in der Pandemie bezüglich der Digitalisierung neu aufgestellt. In der aktuellen Präsentation umfasst das digitalen Angebot sechs geführte Rundgänge und die Option, sich selbst eine eigene Tour zusammenzustellen. Damit reagiert die Kunsthalle auf das gestiegene Bedürfnis nach vor Ort verfügbarer Information.

Besucher-Handys lösen die klassischen Audioguides ab

Dabei hat man nicht auf klassische Audioguides gesetzt, sondern auf QR-Codes neben den Kunstwerken, über die sich Informationen auf das eigene Smartphone abrufen lassen. Und was machen Besucher ohne ein solches Handy? „Es gibt selbstverständlich Leihgeräte,“ betont Trott; die Resonanz darauf sei schon am Eröffnungswochenende durchweg positiv gewesen.

Am Internationalen Museumstag am Sonntag, 21. Mai bietet die Kunsthalle neben dem frei verfügbaren digitalen Angebot Kombi-Führungen durch die eigene Präsentation und die ZKM-Ausstellung „Renaissance 3.0“ sowie spezielle Kinderführungen an.

Zudem gibt es ein neues Podcast-Format mit dem Titel „Kunstcouch“. Dort setzen sich der Psychotherapeut Umut Özdemir und die Autorin Jaqueline Scheiber ausgehend von den Kunstwerken der Kunsthalle mit Alltagsthemen auseinander, um damit neue Zugänge zur Kunst zu ermöglichen. Nach dem „Kunstsnack“ mit Comedian Jakob Schwerdtfeger und den eher kurzen „Kunstgedanken“ bietet die „Kunstcouch“ dann jenseits der Öffnungszeiten des Hauses einen weiteren Zugang.