Am 12. Dezember geht in Karlsruhe die U-Strab in Betrieb. Ob die Fahrgäste an den sieben unterirdischen Haltestellen dann auch schon die Kunstwerke von Markus Lüpertz bestaunen können, ist ungewiss. „Der Termin ist ehrgeizig“, räumt Anton Goll ein, der das Projekt betreut.

Denn klar ist: Alle 14 Szenen der Schöpfungsgeschichte sollen gleichzeitig präsentiert werden, jeweils eine pro Bahnsteig. „Wir machen keine halben Sachen“, so Goll. Und damit nicht die Kunst den Tunnel – oder umgekehrt – in den Schatten stellt, müsste die Karlsruher Genesis sogar zwei bis drei Wochen vor dem 12. Dezember präsentiert werden, wie Achim Winkel von der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) erläutert.

Klappt das nicht, würden die 13 für die Kunst freigehaltenen Flächen mit Blenden abgedeckt und die Vernissage erst 2022 folgen. „Wir würden dann etwas richtig Originelles machen“, versichert Winkel. Und zwar absehbar am späten Abend, wenn nicht mehr viel Verkehr ist. Goll könnte sich beispielsweise einen Termin parallel zur Kunstmesse Art Karlsruhe vorstellen, die im Februar 2022 im Kalender steht. „Aber das sind nur erste Gedanken“, so Goll. Noch habe er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Schöpfung bis Dezember steht.