Projekt vor ungewisser Zukunft

Kunstwerke in der Karlsruher U-Strab: Lüpertz und Majolika trennen sich.

Das Projekt des Künstlers Markus Lüpertz, in der Keramikmanufaktur Majolika in Karlsruhe Reliefs für die Haltestellen der U-Strab zu fertigen, steht an einem Scheideweg. Die bisherigen Partner haben sich getrennt. Der weitere Fortgang ist ungewiss.