Haltestellen in Karlsruhe bei Probefahrt auf Barrierefreiheit inspiziert

Mobilitätseingeschränkte Personen stoßen in vielen Bereichen auf Hindernisse. Bei einer Probefahrt testen Betroffene die Situation beim Stadtbahnverkehr in Karlsruhe. Mit dem Ergebnis sind sie zufrieden.

„Egal, wie man zur Karlsruher Kombilösung steht. Sicher ist, dass mit einem Schlag sieben wichtige Haltestellen barrierefrei geworden sind“, sagt Sebastian Spitzer, während die Bahn in den Tunnel einfährt. Aus dieser Perspektive betrachten wohl nur wenige Fahrgäste ihre Bahnfahrt.

Doch für andere Passagiere kann eine wenige Zentimeter hohe Kante ein unüberwindbares Hindernis darstellen. Was dagegen getan wird und welche Fortschritte bereits erzielt worden sind, erklärt Spitzer auf der Sonderfahrt für Menschen im Rollstuhl, mit Seh- oder mit Hörschwäche. Gemeinsam wird das Bahnfahren unter die barrierefreie Lupe genommen.

Für einige der Gäste ist es die Premiere im öffentlichen Nahverkehr. Karolin Wiktorowski wohnt in der Nähe von Heilbronn und sitzt seit fünf Jahren im Rollstuhl. Einmal wollte sie mit der Bahn nach Hause fahren. Dafür musste sie die einzelnen Bahnhöfe abtelefonieren, ob ein rollstuhlgerechter Zugang möglich sei. Beantworten konnte es ihr niemand. Damit hatte sich das Thema ÖPNV für Wiktorowski erledigt.

Rollstuhlfahrerin hat schon 40 Jahre keine Bahn mehr genutzt

Eine andere Passagierin hat seit 40 Jahren keine Bahn mehr genutzt. „Wenn der Zug Verspätung hat und die Bahnhofsmission mit der Rampe schon weg ist, kommst du nicht rein und nicht raus“, erzählt sie. Vom Nahverkehr erhofft sie sich weniger Komplikationen als im Regional- oder Fernverkehr. Dann könne sie auch mal ohne Auto eine Freundin in Heilbronn besuchen.

Entsprechend gespannt sind die Gäste bei Antritt der Fahrt. Nachdem jeder Rollstuhl einen Platz in den geräumigen Abteilen gefunden hat und die Gehörhilfen verteilt worden sind, geht es los zur einstündigen Rundfahrt. Auf dem Weg begegnen den Gästen Details, die voll mobile Personen wohl nicht mal beachtet hättet – für eingeschränkte Personen bedeutet sie jedoch den Unterschied zwischen einsteigen und draußen bleiben.

Liniennetzplan in Braille in Arbeit

„Kamelbuckel“ heißen die leicht erhöhten Abschnitte an Bahnsteigen, die bei hochflurigen Bahnen den Zustieg ermöglichen. Die Länge des Bahnsteiges markiert ein Streifen mit Spurrillen, das Ende ein Feld mit Spurnoppen. So können sich Personen mit Blindenstock orientieren. Konzipiert wird ein Liniennetzplan in Braille, außerdem ist in jeder Bahn eine Sprechanlage installiert, um Kontakt zum Fahrer aufzunehmen.

Doch all diese Maßnahmen bleiben wirkungslos, wenn sie bei den betroffenen Fahrgästen nicht ankommen. Deshalb hat Karin Breunig, Leiterin des Vereins Mobil mit Behinderung, diese Fahrt initiiert. „Es wird so viel schlecht über die KVV geredet“, so Breunig. „Ich möchte zeigen, dass es geht. Es ist nicht immer der Hit, aber es geht!“

KVV bietet Mobilitätstraining

Auch der KVV selbst hat das Thema Mobilität für Alle nicht nur als Slogan, sondern im Alltagsgeschäft priorisiert. Zweimal im Jahr wird ein Mobilitätstraining angeboten, bei dem Fahrgäste in geschütztem Rahmen das Ein- und Aussteigen üben können. Außerdem können durch den direkten Draht, wie durch den Verein Mobil mit Behinderung, pragmatische Lösungen gefunden werden.

Es sind dicke Bretter, manchmal Balken, die zu bohren sind“ Sebastian Spitzer Sprecher Karlsruher Verkehrsverbund

Und um selbst ein Gespür für die Situation zu bekommen, hat sich der Geschäftsführer des KVV kurzerhand selbst in den Rollstuhl gesetzt, um mit der Bahn durch die Stadt zu fahren.

Dennoch bleibt einiges zu tun. „Es sind dicke Bretter, manchmal Balken, die zu bohren sind“, so Spitzer. Dass das Thema Barrierefreiheit in allen Geschäftsbereichen des KVV mehr und mehr mitgedacht werde, sei ein wichtiger Schritt. Wichtig sei aber auch die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Akteuren wie Verbünden und Gemeinden. Der Mehrwert eines barrierefreien Bahnhofs bleibt überschaubar, wenn im angrenzenden Verbund nicht auch barrierefrei ausgestiegen werden kann.

Die Fahrgäste dieser Sonderfahrt sind zufrieden. Ein wenig holprig waren die Gleise im Bahnübergang, etwas viel Schwung brauchte man beim Einstieg. Wiktorowski möchte sich erkundigen, ob es eine ähnliche Testfahrt auch bei ihr daheim in Heilbronn gibt.