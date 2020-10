In flagranti erwischt

Ladendieb auf der Kaiserstraße in Karlsruhe festgenommen

Ein Ladendetektiv beobachtete in einem Laden auf der Kaisertraße in der Karlsruher Innenstadt, wie ein Mann zwei Jacken in die Umkleidekabine nahm, ohne sie wieder herauskam und dann den Laden verließ. Die Polizei erwischte ihn daraufhin mit dem Diebesgut.