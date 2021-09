Ladendieb bedroht in Karlsruhe zwei Mitarbeiter mit Spritze

Ein 30-Jähriger hat am Montagvormittag in Karlsruhe ein Paar Schuhe gestohlen und anschließend zwei Mitarbeiter des Geschäfts mit einer Spritze bedroht. Wie die Polizei bekannt gibt, probierte der Täter die Schuhe im Wert von 65 Euro zunächst gegen 11.20 Uhr in einem Geschäft in der Kaiserstraße an. Ohne zu bezahlen verließ er den Laden im Anschluss, woraufhin der Filialleiter und ein Mitarbeiter die Verfolgung aufnahmen und den Mann ansprachen.

Unvermittelt zückte dieser eine Spritze, die mit einer unbekannten Flüssigkeit gefüllt war, und bedrohte die beiden Männer. Polizeibeamte schritten schließlich ein und konnten den Mann vorläufig festnehmen. Der 30-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.