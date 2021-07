Nächtliche Brummgeräusche, die von abgestellten Stadtbahnen ausgehen, zermürben Anwohner, die nahe den Abstellgleisen in Knielingen wohnen. Die Verkehrsbetriebe wissen um die Einschränkungen, sehen sich aber nicht imstande, das Problem zu beseitigen.

Beschwerdebrief an OB Mentrup

Judith Hörmann hört Lärm. Schon seit mehr als einem Jahr. Die Knielingerin wohnt mit ihrer Familie in der Neufeldstraße; hinter ihrem Garten am Westrand von Knielingen erstreckt sich ein doppeltes Abstellgleis der Verkehrsbetriebe. Darauf pflegen die ÖPNV-Anbieter vorübergehend Bahnen abzustellen, die gerade nicht im Einsatz sind.

Das Problem: Obschon die Fahrzeuge still stehen, sind sie nicht still. Vom Dach des Zugs bricht sich das Dröhnen Bahn. Es surrt und rattert, bollert und brummt. Schuld ist das Klimaaggregat respektive die Heizung. Der jeweils betreffende Wagen hat den Stromabnehmer hochgeklappt und zapft Elektrizität aus der Oberleitung für die lärmenden Aggregate. So werden die Gefährte im Sommer gekühlt und im Winter beheizt.

Und noch etwas geht der Knielingerin auf die Nerven: Immer dann, wenn die Schienen trocken sind - und das kommt häufig vor im Sommer - quietschen und kreischen die Räder der Bahnen, solange sie die leichte Kurve zu den Abstell-Örtlichkeiten befahren.