Landkreis Karlsruhe springt über Corona-Grenzwert – Stadt liegt nur noch knapp darunter

Laut dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg sind die Corona-Fallzahlen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe erneut deutlich gestiegen. Der Landkreis Karlsruhe hat jetzt die kritische 50er-Marke überschritten. Die Stadt liegt nur noch knapp darunter.

Umgerechnet auf 100.000 Einwohner liegt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen neu hinzugekommenen Infizierten den Angaben zufolge im Landkreis bei 53,9 und somit knapp über dem roten Grenzwert von 50. Der Stadtkreis meldet den Wert 47,1 und hat sich damit weiter dem roten Grenzbereich genähert, am Vortag lag die Zahl bei 43,4. Erst am Mittwochabend überschritten der Landkreis und die Stadt Karlsruhe den Warnwert 35 in der Sieben-Tage-Inzidenz , bereits da zeichnete sich ab, dass der Wert im Land deutlich schneller an die 50 kommen könnte.

Am Freitagnachmittag werden weitere Informationen zu den nächsten Maßnahmen erwartet.

Der stellvertretende Gesundheitsamtsleiter Ulrich Wagner hatte in einem Interview mit den BNN bereits am Dienstag gefordert, dass die Karlsruher bei Menschenansammlungen eine Maske tragen und ihre Sozialkontakte so weit wie möglich reduzieren. Am Donnerstag wurde wegen der steigenden Zahlen die Verbrauchermesse offerta abgesagt , die am Samstag hätte starten sollen.

Beitrag wird aktualisiert