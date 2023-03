Wer in der Telefonschleife des Landratsamtes Karlsruhe landet, der kennt sie: Die Musik der Big Band, die rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes gestaltet haben, wird dort täglich eingespielt.

Vor 25 Jahren kamen einige Beschäftigte des Landratsamtes auf die Idee, nach Feierabend unter der damaligen Leitung von Robert Reuschling gemeinsam Musik zu machen. Vom Auszubildenden bis zur Amtsleiterin waren Musiker dabei.

Ulrike Lindenfelser war eines der Gründungsmitglieder und probt seit 1998 alle zwei Wochen nach Feierabend mit ihren Band-Kollegen. Dann tauscht sie ihre Arbeit im Vorzimmer des Landrats gegen ihr Saxophon ein.

Wir sind eine lustige Truppe, die gut zusammen passt. Ulrike Lindenfelser, Gründungsmitglied

„Wir sind eine lustige Truppe, die gut zusammenpasst“, erzählt sie. Sie erinnert sich noch gut an den 28. April 1998 und die erste Probe im Eichendorff-Gymnasium in Ettlingen

Den ersten Aufritt hatten die rund 15 Mitglieder schon im Oktober desselben Jahres. Anlass waren damals 25 Jahre Landkreis Karlsruhe und 20 Jahre Partnerschaft mit Wales.

„Das Repertoire hat sich seither komplett verändert“, erzählt die Musikerin, „wir sind jetzt moderner“. Früher habe die Band auch nicht so bekannte Stücke gespielt, mittlerweile habe man eine Mischung gefunden, mit der für jeden etwas dabei sei.

Seit 2007 hat Marco Vincenzi die Leitung. Die Big Band gestaltet zahlreiche Veranstaltungen des Landkreises musikalisch, organisiert aber auch eigene Konzerte und nimmt an erfolgreichen Kulturformaten in der Region teil.

Musiker der Big Band am Landratsamt Karlsruhe haben zwei CDs produziert

Das musikalische Repertoire der Landratsamt-Band reicht von von klassischen Jazz- und Swing-Arrangements über Filmmelodien bis hin zu aktuellen Pop- und Rocksongs. Mittlerweile haben die Musiker sogar zwei CDs produziert.

Für die solistischen Interpretationen hat die Big Band einen Sänger und eine Sängerin. Stefan Keller singt seit vergangenem Jahr in der Gruppe. Im Berufsleben ist er Leiter des Amts für Schulen und Kultur.

Sängerin Tanja Frank, die in der Eingliederungshilfe arbeitet, ist seit 2001 Mitglied. „Vor mir gab es gar keine Sänger“, erinnert sie sich. Kurz nach ihrem Berufseinstieg beim Landratsamt sei sie angesprochen worden, ob sie nicht Lust hätte, mitzumachen. Denn sie sei zuvor zwölf Jahre Frontsängerin einer Soul- und Funkband gewesen.

Familienleben und Musik lassen sich in Big Band gut kombinieren

„Mit der ersten Schwangerschaft bin ich als Frontsängerin ausgestiegen“, erzählt Tanja Frank. Aber mit der Big Band habe sie Musik und Familienleben gut kombinieren können. Die Kinder seien immer mit dabei und ihr Mann Thiemo spiele selbst Trompete.

„Egal, wer welche Position bei der Arbeit hat, in der Big Band ist die Stimmung locker“, erklärt Simone Schmidt aus dem Jugendamt, warum sie nicht nur in ihrem Verein Posaune spielt, sondern auch nach Feierabend in der Band des Landratsamtes.

Einen wesentlichen Teil zur Freude am Musizieren trage der Dirigent bei. Zwar habe die Big Band nur vier bis fünf Auftritte im Jahr, aber dafür sei das Üben „umso konzentrierter“, wenn sich die Musiker zur Probe treffen.

Mit einem Konzert für den guten Zweck startet die Big Band des Landratsamtes Karlsruhe in ihr Jubiläumsjahr. Am Freitag, 31. März, um 19.30 Uhr, ist das Alex-Huber-Forum in Forst Kulisse für den Benefizabend. Mit den Einnahmen wird die ambulante Hospizarbeit im Landkreis Karlsruhe sowie der Bau des Hospiz Arista Nord in Bruchsal unterstützt.

Weiter geht es am Sonntag, 2. Juli, wenn die Big Band beim traditionellen Swing‘in Stutensee beim Schloss Stutensee auftritt. Am Sonntag, 16. Juli, folgt ein Auftritt beim Open-Air in der Klosterruine Frauenalb.

Als Höhepunkt der Saison wird das Jubiläumskonzert am Freitag, 20. Oktober, im Alex-Huber-Forum in Forst angekündigt. Natia Todua, Gewinnerin der siebten Staffel von „The Voice of Germany“ wird die Big Band als Gast unterstützen.

Eine Reservierung für Karten für das Benefizkonzert in Forst ist möglich unter Telefon (0 72 43) 9 45 42 80 sowie per E-Mail an karten@hospizfoerderverein.de. Der Vorverkauf findet zudem statt in der Buchhandlung Wolf, Hoheneggerstraße 6, in Bruchsal sowie im Bürgerbüro, Weiererstraße 1, und in der Bücherei, Langestraße 4, in Forst.