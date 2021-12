Lange Schlangen und strenge Kontrollen: So läuft es bei der Karlsruher Eiszeit

Mehr als eine Stunde Wartezeit mussten Wintersportler am Wochenende in Karlsruhe auf sich nehmen, wenn sie vor dem Schloss Schlittschuhlaufen wollten. Nach vielen kurzfristigen Regeländerungen hat sich der Betrieb gut eingespielt.

Großer Andrang am Wochenende

Wer in dieser Adventszeit ein wenig weihnachtliche, winterliche Stimmung aufkommen lassen möchte hat es gar nicht mal so leicht. Der Weihnachtsmarkt musste wieder schließen, viele Weihnachts-Events wurden pandemiebedingt abgesagt.

Nur die Eiszeit auf dem Schlossplatz scheint der großen Schließungswelle zu trotzen. Nachdem die Eisbahn im Herzen der Stadt im letzten Jahr aufgrund der hohen Infektionszahlen ausfallen musste, konnte sie in diesem Jahr, trotz der angespannten Lage, aufgebaut und auch eröffnet werden.

Ab dem 25. November war das Winterdorf und die Eisbahn für Eislaufbegeisterte bereit: Das Hygienekonzept stand fest und war genehmigt, der Glühwein war warm, die Bratwürste gegrillt und die Kufen an den Leihschuhen frisch geschliffen. Doch wie so oft in den letzten Monaten gab es, quasi über Nacht, eine neue Corona-Verordnung.

Die Karlsruher Eiszeit darf als reine Sportfläche auch in der Alamstufe II betrieben werden

Alarmstufe II, Umsetzung ab Folgetag und das einen Tag vor Eröffnung. Da fangen auch die Organisatoren von „Süddeutschlands größter Freiluft-Kunsteisbahn“ das Zittern an. Doch zunächst kamen gute Nachrichten: Die Eiszeit kann stattfinden, das Hygienekonzept kann angepasst werden und das Winterdorf darf die Besucher mit winterlichen Speisen bedienen.

Eisstockschießen und die „Eiszeit Beat Nights“ sowie das Eisstockturnier sollen stattfinden, mit Abstand und Kontaktverfolgung. Das Areal wurde eingezäunt und die Kontrolleure am Eingang überprüften die 3G-Nachweise.

Dann eine knappe Woche später wieder Änderungen: Die Alarmstufe II wurde verschärft, das galt nun auch für die Eiszeit. Das Winterdorf musste schließen. Von offizieller Seite heißt es: „Die Eisbahn bleibt als reine Sportstätte ohne gastronomisches Angebot weiterhin geöffnet.“

Auf dem Eiszeit-Areal gilt konsequent 2G und außerhalb der Eisfläche müssen Masken getragen werden. Doch wie sieht das nun in der Praxis aus? Lassen sich Eislauf-Enthusiasten von strengen Regeln abhalten? Ein Besuch am Samstagnachmittag zeigt eher das Gegenteil.

Die Kids möchten unbedingt Eislaufen und ich habe es ihnen versprochen! Wir müssen uns gedulden. Vater zweier Mädchen

Schon von der Ferne hört man die Popmusik durch den Schlosspark schallen und je näher man dem Gelände kommt, sieht man auch schon die Menschenschlange, die auf Einlass wartet. Zwischen 60 und 145 Minuten muss man an diesem Samstag einplanen, wenn man aufs Eis gelangen möchte. „Die Kids möchten unbedingt Eislaufen und ich habe es ihnen versprochen! Da komme ich jetzt nicht mehr raus und wir müssen uns gedulden“ erklärt ein Vater, der mit seinen zwei Töchtern bereits seit einer Stunde ansteht.

Warum auf der Eisfläche keine Maskenpflicht besteht

Auf ausreichend Abstand wird in der Schlange nicht immer geachtet, viele der Anstehenden sind Kinder, die aus Langeweile um die Eltern oder zwischen den anderen Wartenden umherstromern. Masken tragen alle, darauf wird sowohl untereinander als auch über Durchsagen hingewiesen.

Bei einstelligen Temperaturen sind diese Bedingungen eine große Hürde für ein paar Runden auf dem Eis. Wer sich dann bis zur Pforte durchgewartet hat, muss zunächst nachweisen, das er genesen oder vollständig geimpft ist. Dann noch die Kontaktdaten hinterlassen und dem Spaß auf dem Eis steht fast nichts mehr im Wege.

Auf dem Eis angekommen, kann die Maske abgenommen werden – da eine Mund-Nasen-Bedeckung die Sicht einschränken oder die Brille zum Beschlagen bringen kann. Es scheint fast surreal, ohne Maske an einem öffentlichen Platz mit anderen Menschen zu stehen.

Einen Vorteil haben die strengen Regeln dann doch: Es ist sehr viel weniger los auf dem Eis, damit die Abstände eingehalten werden können. Wenigstens etwas.