Bei seiner Dankesadresse gibt der erste Träger des vom Presseclub ausgelobten Journalistenpreises eine Kostprobe der ihm eigenen subtilen Selbstironie: Hätte er geahnt, dass der Presseclub eine solche Ehrung auslobt, sagt auf der Sandkorn-Bühne Rupert Hustede – „ich hätte mich sehr viel mehr angestrengt“.

Die Entscheidung für den profilierten Karlsruher Journalisten und langjährigen Redakteur der BNN-Stadtausgabe war im traditionsreichen Presseclub einstimmig gefallen. Mit der mit 1.000 Euro dotierten Auszeichnung ehrt die Vereinigung Karlsruher Journalistinnen und Journalisten laut deren stellvertretendem Vorsitzenden Markus Schneider erstmals und in Zukunft wieder hervorragende Kollegen, die in der hiesigen Region mit fundierter Recherche und ansprechender Darstellung auf sich aufmerksam gemacht haben.

Das kann man Rupert Hustede unzweifelhaft bescheinigen – einem Journalisten, der seinen Auftrag und das Ethos seiner Zunft zeit seines Berufslebens immer ernst genommen hat, ohne je in Verbissenheit zu verfallen oder sich selbst zu wichtig zu nehmen.

Kasig-Sprecher nennt Hustede ruhig und besonnen

In seiner Laudatio beschrieb der Sprecher der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig), Achim Winkel, den Preisträger als „ruhigen, besonnenen, überlegten und überlegenden Kollegen“. Hustede, seit wenigen Monaten im Ruhestand, habe mit sprachlicher Finesse geschrieben, seine Texte mit leisen, ironischen Anspielungen gewürzt und sein Publikum stets bestens informiert. Und das nicht nur in der Rückschau, sondern auch im Vorgriff auf kommende Ereignisse. Besonders deutlich wurde das beim Thema ÖPNV, in das sich der Preisträger neben anderen Themen über Jahre hinweg tief eingearbeitet hatte.

Hustede hatte traditionell ein erstklassiges Netzwerk an Informanten, wie Kasig-Sprecher Winkel ihm bescheinigte. Nicht immer gereichte dieser Umstand auch den Entscheidungsträgern in Stadtverwaltung und Nahverkehr zum Vorteil. Da kam es vor, dass sich Amtsleiter angesichts manches Artikels des BNN-Mannes echauffierten, Planer sich verkrochen und rasch entworfene Ideen krachend scheiterten.

Der Kasig-Sprecher attestierte seinem langjährigen Gegenüber bei den BNN fachliche Kompetenz und damit auch „legitimierte Autorität“ – ganz gleich, ob der Redakteur in seinen Artikeln, Reportagen und Kommentaren gelobt habe oder geschimpft.

Journalistische Unabhängigkeit gewürdigt

Nicht nur sachlich beherrschte Hustede sein Metier. Stets hielt er auch die Balance zwischen Nähe und Distanz zum Gegenstand der Berichterstattung, wie Achim Winkel betonte. Er würdigte die noble Haltung des Preisträgers, seine umfangreichen Kenntnisse und Interessen auf vielen Gebieten der lokalen Berichterstattung und seine unbedingte Verlässlichkeit. Damit habe Rupert Hustede der journalistischen Arbeit den maximal möglichen Sinn gegeben, unterstrich Laudator Winkel – und das zum Vorteil der Leserinnen und Leser.

Presseclub-Vorsitzende Irmgard Duttenhofer überreichte Hustede bei der würdigen Feier die erstmals überhaupt verliehene Auszeichnung. Der Geehrte bedankte sich bei den Mitgliedern der 1949 gegründeten Vereinigung „für Preis und Lobpreisungen“. Er wolle letztere nicht „mit Eigenlob zerreden oder durch Selbstkritik zerfleddern“. Zahlreiche Journalisten, Pressesprecher und Gäste suchten beim gemütlichen Teil der Feier das persönliche Gespräch mit dem Preisträger.