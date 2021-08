Laura Rolli aus Karlsruhe-Daxlanden ist neue Weltmeisterin im Fußballgolf

Bis zum Jahr 2015 wusste die Daxlanderin Laura Rolli selbst nicht, was Fußballgolf eigentlich ist. Jetzt ist sie die neue Weltmeisterin in der noch recht unbekannten Disziplin.

Einen Olympiasieger oder eine Olympiasiegern aus Karlsruhe gibt es bei den noch bis Sonntag laufenden Olympischen Spielen in Tokio nicht. Dafür hat die Fächerstadt eine neue Weltmeisterin: Laura Rolli aus Daxlanden ist die weltbeste Fußballgolferin. Beim WM-Turnier im tschechischen Rumburk gewann die 24-Jährige den Pokal.

Fußballgolf – das ist eine Sportart, die Elemente aus dem Fußball- und dem Golf-Sport vereint. Es geht darum, den Ball mit möglichst wenig Berührungen und Versuchen in 18 verschiedene Ziellöcher zu bugsieren. Dabei gibt es Hindernisse, die zu überwinden sind. Der Sport kommt aus Skandinavien – dort gibt es über 50 Anlagen. In der Region gibt es sie in St. Leon-Rot, wo auch ihr Verein ist, und in Kandel. Die Anlage wird seit 1. August von ihrem Lebensgefährten betrieben.

Rolli landet schnell unter den Besten