Seit 2007 wird am ZKM Karlsruhe der Giga-Hertz-Preis für elektronische Musik vergeben. Die Preisträgerin 2023 hat ein ganz besonderes Werk vorzuweisen.

Am 9. Dezember im ZKM

Musik, die durchs All fliegt und im Multiplex-Kino funktioniert. Die am Computer entsteht und an traditionellen Instrumenten wie dem Banjo. Die mit mathematischen Mustern ebenso arbeitet wie mit dem Formbewusstsein von Johann Sebastian Bach.

All das trifft zu auf das Schaffen der US-amerikanischen Komponistin Laurie Spiegel. Sie wird in diesem Jahr in Karlsruhe mit dem renommierten Giga-Hertz-Preis ausgezeichnet, teilt das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) mit.

Der Preis wird seit 2007 verliehen und ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird auf mehrere Kategorien aufgeteilt. Initiiert wurde der Preis vom ZKM, das ihn gemeinsam mit dem SWR Experimentalstudio vergibt.

ZKM Karlsruhe veranstaltet Festival rund um die Preisverleihung

Rund um die Preisvergabe findet vom 6. bis 10. Dezember ein Festival unter dem Titel „Radical Polytronics“ statt, heißt es in der Mitteilung. Die Ehrung selbst ist für Samstag, 9. Dezember, angesetzt.

Die 1945 in Chicago geborene Laurie Spiegel wird im ZKM für ihr Lebenswerk geehrt. Dieses umfasst seit den 1970er Jahren sowohl Kompositionen für traditionelle Instrumente wie Gitarre, Klavier oder Banjo als auch Computermusik.

Ihr 1972 entstandenes Stück „Sediment“, eine Klangfläche von beunruhigender Bedrohlichkeit, wurde 40 Jahre nach seiner Entstehung in den Soundtrack des Kino-Blockbusters „The Hunger Games – Die Tribute von Panem“ aufgenommen.

Ein Musikstück von Laurie Spiegel fliegt in den Voyager-Sonden durchs All

Im wahrsten Wortsinn hoch hinaus ging es für Spiegels Interpretation des astronomischen Werkes „Harmonices Mundi“. Darin hatte Johannes Kepler 1619 die Harmonie der Verhältnisse in der Schöpfung bis hin zu den Planetenbahnen behandelt.

Spiegels musikalische Annäherung an Kepler wurde auf die „Golden Records“ der Raumsonden Voyager 1 und 2 aufgenommen, die 1977 mit Dokumenten der menschlichen Zivilisation ins All entsendet wurden.

Pop-Preis geht an deutsch-finnisches Trio

Eine weitere Kategorie ist der Produktionspreis. Dieser geht 2023 mit jeweils 5.000 Euro an zwei Preisträgerinnen, die Komponistin und Performerin Lea Bertucci und die Klangkünstlerin Jessica Ekomane.

Der Förderpreis PopExperimental wird erstmals in Kooperation mit der Popakademie Mannheim vergeben. Prämiert wird das finnisch-deutsche Trio „This Machine!“, das Pop-Elemente von Ambient über Trip Hop bis zu Clubmusik auf zeitgenössische Klassik treffen lässt. Die Band wird beim PopExperimental-Abend des Festivals am 8. Dezember in Karlsruhe zu erleben sein.

Das Festivalprogramm umfasst mehr als die Preisträger: Zur Eröffnung am 6. Dezember gibt es ein Doppelkonzert der dänischen Experimentalmusikerin Puce Mary und des australischen Multiinstrumentalisten und Komponisten Oren Ambarchi.

Am 7. Dezember werden das SWR Experimentalstudio und das Londoner Explore Ensemble mit dem britischen Komponisten Christian Mason im Medientheater das Stück „Hölderlin’s Madness“ uraufführen. Zudem gibt es im Kubus ein Konzert mit Werken von Ludger Brümmer, dem langjährigen künstlerischen Leiter des Giga-Hertz-Preises. Neben der Verleihung des Preises am Samstag steht dann auch der Festivalsonntag, 10. Dezember, ganz im Zeichen des Schaffens von Laurie Spiegel, so die Mitteilung des ZKM.