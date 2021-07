Die Stadt Karlsruhe bessert nach und will den Schutzstreifen für Fahrradfahrer in Richtung Technologiepark vergrößern. Radfahrer drängen aber weiterhin auf die komplette Abschaffung. Denn mancher spricht von einem „Todesstreifen“.

Zwischen dem Karlsruher Hauptfriedhof und den Hochhäusern im Rintheimer Feld rollt viel Verkehr über die Haid-und-Neu-Straße. Dann kreuzt der Hirtenweg die Ein- und Ausfallstraße. Parallel fahrende Straßenbahnen machen die Lage nicht einfacher.

Der große Verkehrsknoten ist per Umbau neu sortiert, auch für Radfahrer. Doch nun wird nachgebessert. Voraussichtlich bis Ende Juli, kündigt die Stadt an, werde für Radfahrer, die Richtung Technologiepark Karlsruhe nach links abbiegen wollen, der Schutzstreifen auf der Fahrbahn vergrößert.

Bettina Krawinkel kämpft darum, dass dieser Linksabbiegestreifen für Radfahrer abgeschafft wird. „Lebensgefährlich“ findet sie ihn. Aus Frankfurt am Main ist die Radfahrerin nach Rintheim gezogen und mit Großstadtverkehr vertraut. Aber was sie an dieser Kreuzung beobachtet, lässt ihr keine Ruhe.