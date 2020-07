Legendäre „Fest”-Gerüchte: Man munkelte über Madonna und Metallica

Ein Blick zurück: Es ist Frühling um die Jahrtausendwende in der Fächerstadt. In Karlsruhe werden Gerüchte gesponnen. In den Büros der Innenstadt und den Wohnzimmern im Speckgürtel halten Spekulationen die Gespräche am Laufen und Namen bekannter Musiker werden gewälzt.

Wer kommt in diesem Jahr eigentlich auf das Fest? Madonna, die Rolling Stones oder Metallica? Vorstellbar für die Festgänger war prinzipiell alles und alleine die Vorfreude war Ansporn und Treibstoff für die wildesten, wunderbarsten Ideen.

Die Acts wurden oft erst zwei Tage vor dem „Fest” bekanntgegeben

„Damals war das im Prinzip Stadtgespräch“, blickt Rolf Fluhrer zurück. Von 1988 bis 2010 war Fluhrer beim Stadtjugendausschuss (StJA) der Organisator für „Das Fest“. Der Weingartener brachte die großen Namen in die badische Provinz. Manchmal wurde Rolf Fluhrer auch schlicht „Mr. Fest“ genannt. Er kann sich lebhaft an die vielen privaten und beruflichen Anfragen erinnern, darüber, wer denn eigentlich vor dem Mount Klotz auftreten konnte.