Leicht verletzt: 17-Jähriger übersieht einfahrende Bahn am Karlsruher Europaplatz

Ein Jugendlicher hatte am Dienstag beim Überqueren der Gleise in der Karlsruher Innenstadt eine einfahrende Straßenbahn übersehen. Es kam zu keiner Kollision, allerdings stürzte der 17-Jährige und verletzte sich.

Ein 17-Jähriger wäre am Dienstagnachmittag fast von einer Straßenbahn am Karlsruher Europaplatz angefahren worden.

Wie die Polizei informierte, wollte der Jugendliche gegen 16.10 Uhr die Gleise in der Karlstraße überqueren. Dabei übersah er allerdings eine einfahrende Straßenbahn. Glücklicherweise wurde der 17-Jährige nur von der Bahn berührt. Daraufhin stürzte er aber und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls blieb der Straßenbahnverkehr am Dienstag bis etwa 16.40 Uhr in der Innenstadt eingeschränkt.