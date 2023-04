Leicht verletzt: Radfahrerin nimmt Auto die Vorfahrt

Zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer ist es am Freitagnachmittag in der Karlsruher Oststadt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die 21-jährige Radfahrerin auf der Straße Am Fasanengarten in Richtung Osten gefahren. An der Kreuzung Emil-Gött-Straße missachtete die Radlerin die Vorfahrt. In der Folge kam es zu der Kollision mit einem 49-jährigen Autofahrer. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.